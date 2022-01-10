В 2021 году объем продаж EcoFlow утроился второй год подряд

ПАРДУБИЦЕ (Чешская Республика), 10 января 2022 г. /PRNewswire/ -- На этой неделе компания EcoFlow , специализирующаяся на портативных источниках энергии и возобновляемых энергоносителях, сообщила о том, что ее годовая выручка за 2021 год достигла 200 миллионов евро, увеличившись на 275% по сравнению с прошлым годом. Компания EcoFlow более чем утроила общемировой объем продаж второй год подряд, опередив мировой рынок портативных электростанций по совокупному среднегодовому темпу роста на 42% . Наиболее примечательным стал результат по Европе, где объем продаж EcoFlow увеличился в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

«Впечатляющий рост продаж может объясняться несколькими факторами, — заявил руководитель международного отдела продаж компании EcoFlow Аллен Чжэн (Allen Zheng). — Основными причинами являются расширение географии нашего присутствия до более чем 100 регионов и полное внедрение модельных рядов RIVER и DELTA. Свою роль также сыграло повышение спроса на источники питания, вызванное увеличением числа чрезвычайных ситуаций с перебоями энергоснабжения в связи с погодными условиями».

Помимо быстрого роста продаж, 2021 год стал поворотным годом для EcoFlow. В июне компания получила инвестиции серии B в размере более 100 млн долларов США от китайского фонда Sequoia, Hillhouse и CICC. Этот раунд финансирования вывел компанию на уровень ведущих лидеров отрасли, в результате чего ее стоимость превысила 1 млрд долларов. Месяцем позже компания EcoFlow представила DELTA Pro — первый в отрасли портативный домашний аккумулятор — на платформе Kickstarter. Модель EcoFlow DELTA Pro побила рекорд Kickstarter, став технологическим проектом с наибольшим финансированием, который привлек свыше 10,6 млн евро и был назван одним из 100 лучших изобретений 2021 года по версии TIME.

В 2021 году компания EcoFlow также активизировала свою роль в решении экологических проблем и обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям. В марте EcoFlow запустила долгосрочную кампанию по сбору средств на восстановление лесов в рамках плана «Миллион лесов» — экологического проекта, совместно инициированного Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Климатической организацией и благотворительной организацией China Green Foundation. В сентябре EcoFlow запустила образовательную кампанию под названием "Peace of Mind" («Мир разума»), целью которой является информирование людей о том, насколько важна подготовленность к стихийным бедствиям, с участием лидеров общественного мнения и профильных экспертов.

«Мы уверенно смотрим в 2022 год, поскольку достигнутое нами в прошлом году служит хорошим показателем. EcoFlow продолжит расширять свою деятельность социально ответственным образом, обеспечивая электропитание для нового мира», — заявил г-н Чжэн.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 85 регионах мира с помощью своих модельных рядов DELTA и RIVER, включая портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легковесных и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 35 странах Европы при поддержке более чем 300 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1719254/EcoFlow_Portable_Power_Stations.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.