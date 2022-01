EcoFlow triple ses ventes pour la deuxième année consécutive en 2021

PARDUBICE, République tchèque, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow , une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable, a révélé cette semaine que son revenu annuel a atteint 200 millions d'euros en 2021, augmentant de 275 % par rapport à l'année précédente. À l'échelle mondiale, EcoFlow a plus que triplé ses ventes pour la deuxième année consécutive, dépassant le TCAC de 42 % du marché mondial des centrales électriques portables. Plus particulièrement, en Europe, les ventes d'EcoFlow ont été multipliées par dix par rapport à celles de l'année précédente.

« La croissance impressionnante des ventes peut être attribuée à plusieurs choses », a déclaré Allen Zheng, le responsable des ventes mondiales chez EcoFlow. « Notre expansion sur plus de 100 marchés et le déploiement complet des gammes de produits RIVER et DELTA en sont les raisons principales. L'augmentation de la demande d'énergie causée par la multiplication des cas de coupures de courant liées à des conditions météorologiques extrêmes a également joué un rôle. »

Outre la croissance rapide des ventes, 2021 a été une année charnière pour EcoFlow. En juin, la société a reçu un investissement de série B de plus de 100 millions de dollars de la part du fonds chinois de Sequoia, de Hillhouse et de CICC. Ce tour de financement a catapulté l'entreprise parmi les principaux leaders du secteur et l'a valorisée à plus d'un milliard de dollars. Un mois plus tard, EcoFlow a lancé sur Kickstarter la DELTA Pro , la première batterie domestique portable de l'industrie. La DELTA Pro d'EcoFlow a ensuite battu le record de Kickstarter pour le projet technologique le plus financé en recueillant plus de 10,6 millions d'euros et a été désignée comme l'une des 100 meilleures inventions du TIME en 2021 .

EcoFlow a également joué un rôle plus actif dans les questions environnementales et la préparation aux situations d'urgence en 2021. En mars, EcoFlow a lancé une campagne de collecte de fonds pour le reboisement à long terme dans le cadre du Million Forest Plan, un projet écologique lancé conjointement par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation pour le climat et la China Green Foundation. En septembre, EcoFlow a lancé une campagne éducative intitulée « Peace of Mind », qui visait à informer les individus de l'importance de la préparation aux catastrophes naturelles par le biais de personnes influentes et d'experts en la matière.

« Nous avons une grande confiance en 2022 car ce que nous avons accompli l'année dernière est un bon indicateur. EcoFlow continuera à se développer de manière socialement responsable tout en alimentant un nouveau monde », a déclaré Zheng.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 85 marchés grâce à ses gammes de produits DELTA et RIVER de centrales électriques portables et d'accessoires respectueux de l'environnement. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en innovant des solutions de stockage d'énergie plus légères et durables, propres, silencieuses et renouvelables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 35 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 300 détaillants locaux.

