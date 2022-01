EcoFlow triplica le vendite per il secondo anno consecutivo nel 2021

PARDUBICE, Repubblica Ceca, 10 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow , azienda di soluzioni portatili per l'elettricità e le energie rinnovabili, questa settimana ha rivelato che i suoi ricavi annuali hanno raggiunto 200 milioni di euro nel 2021, con un aumento del 275% rispetto all'anno precedente. A livello mondiale, EcoFlow ha più che triplicato le sue vendite per il secondo anno consecutivo, superando del 42% il CAGR del mercato globale dei sistemi di alimentazione portatili. In particolare, in Europa, le vendite di EcoFlow sono aumentate di dieci volte rispetto all'anno precedente.

"L'impressionante crescita delle vendite può essere attribuita ad alcuni fattori" ha dichiarato Allen Zheng, Global Sales Head di EcoFlow. "La nostra espansione in oltre 100 mercati e l'implementazione completa delle linee di prodotti RIVER e DELTA sono le ragioni principali. Anche la crescente domanda di energia causata da casi di interruzioni di corrente dovute alle condizioni atmosferiche estreme ha avuto un ruolo importante".

Oltre alla rapida crescita delle vendite, il 2021 è stato un anno fondamentale per EcoFlow. A giugno la società ha ricevuto un investimento di Serie B di oltre 100 milioni di USD dal fondo cinese Sequoia, Hillhouse e CICC. Il round di finanziamento ha portato l'azienda a diventare uno dei principali leader del settore, con una valutazione di oltre 1 miliardo di USD. Un mese dopo, EcoFlow ha lanciato su Kickstarter DELTA Pro, la prima batteria domestica portatile del settore. EcoFlow DELTA Pro ha poi superato il record di Kickstarter per il progetto tecnologico più finanziato raccogliendo oltre 10,6 milioni di euro ed è stata nominata una delle 100 migliori invenzioni nel 2021 da TIME.

EcoFlow ha inoltre svolto un ruolo più attivo nelle questioni ambientali e nella preparazione alle emergenze nel 2021. A marzo EcoFlow ha avviato una campagna di raccolta fondi a lungo termine per il rimboschimento, per il Million Forest Plan, un progetto ecologico avviato congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'Organizzazione per il clima e la Fondazione China Green. A settembre EcoFlow ha lanciato una campagna formativa, "Peace of Mind", destinata a informare le persone sull'importanza della preparazione alle catastrofi naturali attraverso influencer ed esperti in materia.

"Siamo molto fiduciosi nel 2022 poiché ciò che abbiamo realizzato lo scorso anno è un buon indicatore. EcoFlow continuerà a crescere in modo socialmente responsabile, alimentando al contempo un nuovo mondo" ha dichiarato Zheng.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow offre tranquillità energetica ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell'energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili. Grazie a una rete di oltre 300 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 35 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719254/EcoFlow_Portable_Power_Stations.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.