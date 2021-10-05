V&V Supremo Foods推出啟發靈感影片系列，旨在改善疫情後的商務社群

芝加哥2021年10月5日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的墨西哥芝士、咖啡沫和辣肉腸生產商 V&V Supremo® Foods, Inc. 欣然宣佈推出全新的啟發靈感影片系列《Inspira》。 該系列是業內首個同類節目，將在公司的社交媒體平台上播放，並採訪著名商業客戶，包括餐廳東主、零售商和分銷商。在 2019 冠狀病毒病疫情期間，V&V Supremo Foods, Inc. 願景領袖 Gilberto Villaseñor II 接受數個遙距採訪。

Villaseño 描述《

Inspira》

系列為分享盼望，並從各方面把社區（企業擁有者、分銷商和消費者）聯繫起來。

他解釋說：「這是是為很多人帶來都沒有考慮過的大量正面訊息的好方法。他們看到一間成功的公司……但卻不知道取得成功究竟需要什麼。」

V&V Supremo Foods 的團隊希望透過在取得成功過程期間克服重重障礙的故事來啟發社區，尤其是在疫情期間，各種規模的企業家和企業都經歷動蕩時期。

每個《Inspira》故事都有兩大部分：

歷史與社群： 每個訪問都會展示該業務所經歷過的歷史，包括世代根源、突破性的業務時刻、當地社群的支援，以及業務靈感。

每個訪問都會展示該業務所經歷過的歷史，包括世代根源、突破性的業務時刻、當地社群的支援，以及業務靈感。 成功故事：這些訪問是目前企業和準備開展業務人士的靈感來源。

每位嘉賓都在訪問中分享成功建議，包括 Taxco Produces 的擁有者 Alfredo Duarte。

他說：「如果您投入自我，如果您親力親為工作，您就可以在這個國家達到任何目標。」

Salsa Street 墨西哥餐廳和 Cantina 的 Beto Huerta 談論如何泡製成功的菜單。

他說：「人們可以隨時告訴您您想聽到的任何事，但當他們吃盡整塊玉米餅，盤上沒有吃剩食物時，產品的品質就不言而喻。」

這次採訪也探討了 2019 冠狀病毒病疫情，因為企業突然必須遵守新限制，並要考慮食客和員工的健康和安全。

Mago Grill 及 Cantina 行政總廚 Juan Luis Gonzales 一邊回想，一邊讚嘆客戶在疫情期間的支援時說：「我們赢得民心。客戶都了留下來。人們都大力支持我們。」

如欲了解更多關於《Inspira》故事，請瀏覽 www.vvsupremo.com/inspira。

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關於 V&V Supremo® Foods, Inc.

V&V Supremo® 是屢獲殊榮的正宗墨西哥芝士、咖啡沫和辣肉腸生產商，也是 Chihuahua® 品牌墨西哥芝士餡餅芝士的生產商。該公司由墨西哥本地人 Gilberto Villaseñor Sr. 與 Ignacio Villaseñor 於 1964 年創立，現在是美國歷史最悠久的家族經營西班牙裔食品業務之一。V&V Supremo® 為零售和食品服務行業提供服務。

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