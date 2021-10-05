V&V Supremo推出励志视频系列片

芝加哥2021年10月5日 /美通社/ -- 屡获殊荣的墨西哥奶酪、咖啡油脂和西班牙辣肠生产商V&V Supremo® Food, Inc.非常高兴地宣布推出一个全新的励志视频系列片‘Inspira’。 该系列片属业内首创，将在公司的社交媒体平台上播出，内容涵盖与餐厅老板、零售商和分销商等企业重点客户的访谈。值此新冠肺炎疫情之际，此类访谈由V&V Supremo Foods, Inc.首席前瞻性官Gilberto Villaseñor II远程主持。

Villaseñor这样描述‘Inspira’系列片，它是与企业主、分销商和消费者等坊间各方分享希望并建立联系的短片。

他解释说：“这是一种很好的方式，可以阐明普罗大众未加考虑的许多积极向上的信息。他们看到了一家企业的成功，却对这家企业如何取得成功不得而知。”

V&V Supremo Foods团队希望通过那些克服艰难险阻取得成功人士的故事来激励整个行业，特别是在疫情期间，各种规模的创业者和企业都经历了动荡时期。

每个‘Inspira’故事都有两个主要组成部分：

历史与社区： 每次访谈都会揭示企业的历史教训，详细介绍了世代根源、企业突围时刻、当地社区支持以及企业灵感。

每次访谈都会揭示企业的历史教训，详细介绍了世代根源、企业突围时刻、当地社区支持以及企业灵感。 成功故事：这些访谈激发了现有企业和创业人士的灵感。

每位客户在访谈中都分享了一些成功建议，包括Taxco Produce的所有者Alfredo Duarte。

他表示：“如果我默默奉献，脚踏实地地工作，那么我就可以在这个国家取得成功。

Salsa Street Mexican Restaurant and Cantina的Beto Huerta讲述了如何开发成功的菜单项目。

他表示：“万物皆有因果，世事皆有佐证。当人们风卷残云地吃完整个玉米卷，一点残渣都不剩的时候，产品的质量就说明了一切。”

访谈还涉及新冠疫情，企业主猛然间必须遵守新的限制，并考虑顾客和员工的健康与安全。

“我为人人， 人人为我。我们投之以桃，人们报之以李，” Mago Grill & Cantina行政总厨Juan Luis Gonzales回忆道，并对顾客在疫情期间给予支持表示赞赏。

要了解有关‘Inspira’故事的更多信息，请访问www.vvsupremo.com/inspira

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关于V&V Supremo® Foods, Inc.

V&V Supremo®是一家屡获殊荣的正宗墨西哥奶酪、咖啡油脂和西班牙辣香肠生产商，也是Chihuahua®品牌奶酪饼的制造商。该公司由墨西哥原住民Gilberto Villaseñor Sr.和Ignacio Villaseñor于1964年创立，目前是美国历史最悠久的家族经营西班牙食品企业之一。V&V Supremo®为零售和餐饮行业提供服务。

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