V Macau bolo veľkolepo otvorené 11. IIICF fórum

MACAO, 3. decembra 2020 /PRNewswire/ -- V Macau bolo slávnostne otvorené 11. Medzinárodné fórum pre investície a výstavbu infraštruktúry (11th International Infrastructure Investment and Construction Forum, 11 IIICF), ktoré je organizované Čínskym medzinárodným združením dodávateľov (CHINCA) a Agentúrou pre podporu obchodu a investícií v Macau. Na zahájení fóra sa spoločne so 32 zahraničnými diplomatickými veľvyslancami v Číne a vedúcimi medzinárodných finančných inštitúcií podieľali aj Ho Iat Seng, vedúci správy osobitnej administratívnej oblasti Macao; Wang Ping-nan, námestník ministra obchodu Čínskej ľudovej republiky; Fu C'-jing, generálny riaditeľ styčného úradu ústrednej ľudovej vlády osobitnej administratívnej oblasti Macao; Wang Tung, úradujúci komisár ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky v osobitnej administratívnej oblasti Macao; Kou Hoi In, predseda zákonodarného zhromaždenia osobitnej administratívnej oblasti Macao; Lej WAJ Nung, tajomník pre ekonómiu a financie osobitnej administratívnej oblasti Macao a Raimundo Rosário, tajomník pre dopravu a verejné práce osobitnej administratívnej oblasti Macao.