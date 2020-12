Uroczysta inauguracja 11. edycji IIICF w Makau

Jako najbardziej wpływowe na świecie wydarzenie branży infrastrukturalnej w roku 2020, 11. edycja IIICF zgromadziła ponad tysiąc przedstawicieli elit z branży przemysłowej reprezentujących ponad 400 przedsiębiorstw i instytucji z ponad 40 krajów i regionów, w tym 32 zagranicznych dyplomatów w Chinach, przedstawicieli szczebli kierowniczych ponad 20 międzynarodowych instytucji finansowych oraz ponad 60 gigantów figurujących w rankingu międzynarodowych wykonawców ENR Top 250 i dyrektorów przedsiębiorstw produkujących sprzęt, konsultingu międzynarodowego, usług inżynieryjnych itp.

Forum, którego mottem jest pokonywanie wyzwań i promowanie rozwoju infrastruktury globalnej (Responding to Challenges and Promoting Global Infrastructure Development) przyczynia się do odbudowy zaufania i osiągania porozumień we wspólnym sprostaniu wyzwaniom, a także do promowania wysokiej jakości rozwoju przemysłu.

Tymczasem, poprzez połączone wsparcie rządu centralnego z wspólnymi wysiłkami realizowanymi wraz z rządem MSAR, a także innymi partnerami, Forum stworzyło ważną platformę, dzięki której Makau przystąpiło do inicjatywy „Jeden pas, jedna droga" i nawiązało współpracę z ośrodkiem Delta Rzeki Perłowej w Guangdong-Hong Kong-Makau.

