V. MICHAEL ARIAS CALIFICA PARA LA BOLETA DEL DISTRITO 27 DE FLORIDA Y PROMETE PONER "PERSONAS Y PRINCIPIOS ANTES QUE LA POLÍTICA"

El abogado de Miami, exfiscal estatal, exabogado litigante de la SEC y líder de la industria de servicios financieros desafiará a la representante titular Maria Elvira Salazar en las primarias republicanas del 18 de agosto

MIAMI, 7 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Vincent Michael Arias, abogado, exfiscal estatal, exabogado litigante de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y experto en la industria financiera con más de 40 años de servicio público y liderazgo en el sector privado, ha calificado oficialmente para aparecer en la boleta de las primarias republicanas del 18 de agosto de 2026 por el Distrito Congresional 27 de la Florida. Arias desafiará a la representante titular Maria Elvira Salazar por el escaño que representa a Miami, Brickell, Coral Gables, Coconut Grove, Key Biscayne, Palmetto Bay, Cutler Bay, Kendall, Doral y las comunidades aledañas.

"Miami se encuentra en un momento crucial, de crecimiento y desafíos sin precedentes, y exige un nuevo liderazgo que esté a la altura de este momento", dijo Arias. "Las familias de todo el Distrito 27 están agobiadas por el alto costo de la vivienda y las primas de seguro, y la inflación. Nuestros vecinos merecen un representante que acuda a cada votación, que luche por ellos y que trabaje para resolver los problemas más urgentes que enfrentan todos los días. Por eso me apostulo".

CRIADO AQUÍ, ARRAIGADO AQUÍ

Nacido en una base de la Fuerza Aérea en Sherman, Texas, Michael Arias creció en Coral Gables. Es hijo de un capitán y piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que emigró de Filipinas, se hizo ciudadano estadounidense y sirvió a su patria adoptiva con distinción. La familia Arias echó raíces permanentes en Miami cuando Michael tenía seis años, y desde entonces el sur de la Florida ha sido su hogar.

Se graduó de Coral Gables Senior High School y obtuvo sus tres títulos universitarios de Florida State University: una licenciatura en finanzas, una maestría en administración de empresas (MBA) y un doctorado en derecho (Juris Doctor). Miembro del Colegio de Abogados de la Florida desde 1982, Arias ha vivido más de 35 años en Coconut Grove, donde formó su familia junto a su esposa, Michelle.

UNA TRAYECTORIA DE 40 AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO Y LIDERAZGO EN EL SECTOR PRIVADO

Arias comenzó su carrera jurídica como fiscal estatal en el condado de Orange, Florida, antes de incorporarse a la SEC en Miami como abogado litigante de su División de Cumplimiento (Enforcement), donde investigó y procesó casos de fraude financiero y conducta indebida. Posteriormente ocupó cargos de alta dirección jurídica y gerencial en importantes instituciones financieras antes de regresar a la práctica privada en 2004, donde ha representado a inversionistas, profesionales financieros y pequeñas casas de corretaje, con un enfoque en la equidad y la conducta ética.

Esta combinación de experiencia como fiscal, labor federal de fiscalización y profundo conocimiento financiero y regulatorio le da a Arias un dominio de los desafíos de política pública que enfrenta el Distrito 27 poco común en un candidato al Congreso, junto con un historial comprobado de exigir cuentas a los intereses más poderosos.

"No soy un político de carrera. He pasado 40 años trabajando, viviendo y criando a mi familia en esta comunidad, y luchando por las personas que necesitaban a alguien de su lado", dijo Arias. "Así que permítanme ser claro sobre las promesas que le hago al Distrito 27. He firmado el compromiso de límites de mandato, porque este escaño le pertenece al pueblo, no a ningún político. No faltaré a ninguna votación, para que este distrito siempre tenga una verdadera voz en Washington. Y si los políticos en Washington paralizan el gobierno, no aceptaré mi salario, porque ningún representante debe cobrar mientras las personas a las que sirve no lo hacen. Ese es el tipo de representación por la que les pido su voto".

PRIORIDADES PARA EL DISTRITO 27 DE FLORIDA

Arias se postula con una plataforma construida en torno a las preocupaciones reales de las familias del Distrito 27:

Reducir los costos de vivienda y seguros: bajar las primas, reformar un sistema regulatorio deficiente y aumentar la oferta de vivienda tanto para propietarios como para inquilinos.

bajar las primas, reformar un sistema regulatorio deficiente y aumentar la oferta de vivienda tanto para propietarios como para inquilinos. Reducir los costos de la salud: proteger Medicare, bajar los precios de los medicamentos recetados e impulsar reformas basadas en el mercado que mantengan una atención accesible y de alta calidad.

proteger Medicare, bajar los precios de los medicamentos recetados e impulsar reformas basadas en el mercado que mantengan una atención accesible y de alta calidad. Reducir el déficit federal: aplicar la responsabilidad y disciplina fiscal de un abogado financiero para frenar el gasto federal descontrolado que alimenta la inflación y eleva las tasas de interés.

aplicar la responsabilidad y disciplina fiscal de un abogado financiero para frenar el gasto federal descontrolado que alimenta la inflación y eleva las tasas de interés. Fortalecer la economía y crear empleos: apoyar a las pequeñas empresas del sur de la Florida mediante menos regulación, impuestos más bajos y políticas favorables al crecimiento.

apoyar a las pequeñas empresas del sur de la Florida mediante menos regulación, impuestos más bajos y políticas favorables al crecimiento. Garantizar comunidades seguras y protegidas: dotar plenamente de recursos a las fuerzas del orden y al personal de primera respuesta, y luchar para que el sur de la Florida reciba su parte justa de las inversiones federales en seguridad pública.

dotar plenamente de recursos a las fuerzas del orden y al personal de primera respuesta, y luchar para que el sur de la Florida reciba su parte justa de las inversiones federales en seguridad pública. Infraestructura que apoye el crecimiento a largo plazo: invertir en transporte, mitigación de inundaciones y preparación para huracanes a fin de proteger la costa, la economía y la calidad de vida del sur de la Florida.

invertir en transporte, mitigación de inundaciones y preparación para huracanes a fin de proteger la costa, la economía y la calidad de vida del sur de la Florida. Mejorar la educación para todos: empoderar a los padres con opciones escolares, mejorar nuestras escuelas públicas, invertir en la educación técnica y vocacional, y garantizar que cada niño del distrito tenga la oportunidad de triunfar.

Las primarias republicanas por el Distrito Congresional 27 de la Florida se celebran el 18 de agosto de 2026.

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ACERCA DE V. MICHAEL ARIAS

Vincent Michael Arias se crió en Miami-Dade y es un graduado de Florida State University (licenciatura en finanzas, MBA y Juris Doctor), con más de 40 años de experiencia en derecho, servicio público y liderazgo empresarial. Comenzó su carrera como fiscal estatal en el condado de Orange, Florida, y posteriormente se desempeñó como abogado litigante en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) antes de pasar a la alta dirección en la industria de servicios financieros y a la práctica privada. Miembro del Colegio de Abogados de la Florida desde 1982, Arias y su esposa Michelle han vivido en Coconut Grove por más de 35 años. Se postula en las primarias republicanas del 18 de agosto de 2026 por el Distrito Congresional 27 de Florida con una plataforma de responsabilidad fiscal, reducción del déficit y alivio del costo de vida, y con el compromiso de estar presente y actuar con principios al servicio de todas las familias del Distrito 27.

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FUENTE Arias For Congress