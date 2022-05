V Řecku proběhlo ekologické cvičení "Joining Hands with Clean Energy, Sharing a Better Life"

Akce se zúčastnil čínský velvyslanec v Řecku Xiao Junzheng, guvernér Východní Makedonie a Thrákie Christos Metios, velitel hasičského sboru střední a východní Makedonie a Thrákie Marios Apostolidis, členové týmu EMAK 4 z Komotiní a učitelé a žáci 8. základní školy v Komotiní.

24. května, dva dny před touto aktivitou, uspořádala společnost Europe Renewable Energy ve spolupráci s 8. základní školou v Komotiní v areálu školy vzdělávací akci „New Energy, New Hope and New Future (Nová energie, nová naděje a nová budoucnost)" s cílem přiblížit znalosti o nové energii dětem. Společnost je upřímně odhodlána poskytovat řeckému lidu zelenou energii, dbát o bezpečnost zaměstnanců a bezpečný provoz podniku a i nadále pečovat o rozvoj příští generace, čímž přispěje svým dílem ke vzdělávání místních obyvatel, ekologickému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827496/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827497/2.jpg

KONTAKT: Qiyong Zhang, +86-010-68996028, [email protected]

SOURCE Europe Renewable Energy