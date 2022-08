Vacaciones con propósito: cómo ser un viajero sostenible

MIAMI, Florida, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Los viajes significativos nos permiten la oportunidad de crear un impacto positivo mientras exploramos el mundo. Es vital educarnos en como tomar acciones que tengan un real impacto e incorporar hábitos sustentables regularmente. Una buena forma de inculcarnos sobre prácticas sustentables es haciendo viajes transformadores. Las propiedades de Marriott International hacen un llamado a través del programa Serve360, una iniciativa de responsabilidad corporativa que trabaja para minimizar los riesgos climáticos, reducir nuestro impacto ambiental y gestionar hoteles sostenibles.

En tu próxima vacación, haz tu experiencia más sostenible donde tú y tu familia aprendan sobre cómo pueden ayudar a revertir los efectos del calentamiento global. A continuación, te compartimos algunas acciones para hacer de tu próxima vacación un viaje sostenible, donde hasta los más pequeños aprenderán cómo ayudar al medio ambiente.

1. Alimentación sustentable

Cultivar alimentos de manera local reduce substancialmente nuestra huella de carbono, ya que evitamos el uso de productos dañinos como químicos y fertilizantes. Hoy en día, existen hoteles que cuentan con huertos sustentables para crear platillos frescos y reducir el desperdicio de alimentos; entre ellos se encuentran The Westin Puntacana Resort Club. Ubicado en República Dominicana, el resort destaca por contar con un Centro de Sustentabilidad que te permite conocer acerca de la diversidad de sus programas ambientales y sociales a nivel local. Una experiencia obligada durante tu estancia es su tour de Agricultura Sostenible, donde recogerás diferentes ingredientes para tus alimentos y aprenderás sobre la producción sustentable a través de la acuaponía - que integra peces y plantas en un solo sistema, la lombricomposta, y más sobre su galardonada Miel del Bosque de Punta cana. El Westin Reserva Conchal, An All-Inclusive Gold Resort & Spa, ubicado en las playas vírgenes de la Riviera Norte de Costa Rica, toma un ángulo diferente con su programa de apiario y preservación de abejas donde, en alianza con Blue Zones Nicoya, se produce miel 100% natural para los huéspedes del hotel.

2. Aprende a reducir tu huella de carbono

Hemos escuchado mucho sobre "huellas de carbono," pero pocos entienden porque es vital aprender a reducirla. Nuestras acciones diarias, así como tomar un taxi o lavar ropa, producen cierta cantidad de dióxido de carbono y metano, gases que aceleran tanto el calentamiento global como sus efectos. Entender como nuestras decisiones alimentan nuestra huella de carbono es el primer paso para reducirla, ya que nos volvemos conscientes sobre cada paso que tomamos. En el Renaissance Santiago Hotel, aliado de US Green Building Council y certificado LEED GOLD, aprenderás sobre tu huella de carbono a partir de tu estadía, ya que puedes obtener un certificado con el número exacto de carbono generado durante tu estadía. Luego de calcular las emisiones de CO2 generadas, el hotel crea recomendaciones que puedes implementar en tu día a día para reducir tu huella de carbono. También están los hoteles Courtyard by Marriott San Jose Airport Alajuela y Fairfield Inn & Suites by Marriott San Jose Airport Alajuela que cuentan con su certificado LEED, posicionando a Marriott como pionero en el diseño de un prototipo de hotel de bajo consumo.

3. Experiencias Inmersivas

En el W Costa Rica – Reserva Conchal, un oasis ecológico ubicado en Playa Conchal, existe una miríada de prácticas ecológicas y experiencias inmersivas para aprender. Con 1,400 paneles solares energizando la propiedad, una planta desalinizadora y de trata de aguas, un vivero de árboles, y un estricto programa de manejo de basura, el W Costa Rica – Reserva Conchal cuenta con una certificación de neutralidad de carbono desde el 2016, y continúa siendo uno de los mejores ejemplos de sustentabilidad en Latinoamérica y el Caribe.

4. Incorpora actividades ecológicas en tu itinerario

Incorporar actividades sustentables tanto en tu día a día como en tu próxima vacación familiar es vital a la hora de concientizar; no solo nos ayuda a reflexionar sobre el estado del medio ambiente, sino que también profundiza nuestra empatía y conocimiento. Asiste a una limpieza de playa con el JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa, donde podrás reducir la cantidad de basura afectando nuestros mares, así como ejercitarte y pasar tiempo de calidad en familia. Si estas más interesado en la conservación del mar, te sugerimos aprender sobre el cuidado y preservación de tortugas marinas, el cual Marriott Cancún Resort emplea cada año durante épocas de anidación.

5. Apoya lo local

El Costa Rica Marriott Hacienda Belén, situado en la parte central de la costa del Pacífico, puso en marcha el programa Taste of Place, que incluye degustaciones en las que los huéspedes pueden conocer la miel, el café y el chocolate, además de participar en talleres con artistas locales, sin coste adicional. Todo esto mientras apoyan productores locales con los que trabajan constantemente para ofrecer calidad y frescura. Para el año 2025, el 80% de los hoteles administrados de Marriott International habrán participado en actividades de servicio a la comunidad aportando a las comunidades locales.

Al tiempo que la sostenibilidad se integra en toda la cadena de valor y se mitigan los riesgos relacionados con el clima, Marriott International trabaja para reducir su impacto medioambiental, construir y gestionar hoteles sostenibles y abastecerse de forma responsable. Los hoteles señalados incorporan algunas prácticas sustentables que tú y tu familia pueden absorber en su rutina. Asegúrate de considerar aspectos de sustentabilidad y darle un toque "verde" a la diversión familiar.

