Vai fazer a unha? Veja cuidados para prevenir a micose

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Ninguém espera que ir à manicure ou fazer as próprias unhas se torne uma dor de cabeça, não é? Seja no salão ou dentro de casa, é importante tomar alguns cuidados específicos nesse momento para não adquirir uma doença e, assim, garantir a saúde e a estética das unhas.

Segundo a médica Dra. Bianca Borgo (CRM ES 11734), os materiais utilizados na manicure e pedicure são grandes vilões para a transmissão de doenças como micoses e dermatites. Objetos de uso compartilhado, como alicates, tesouras, lixas, toalhas e até esmaltes, se não forem devidamente esterilizados e higienizados, podem ter tido contato com uma unha contaminada anteriormente.

"A onicomicose, nome técnico da micose de unha, é uma doença transmitida por fungos que podem ser transmitidos por esses objetos", explica a médica. Uma alternativa é lançar mão de um kit de manicure pessoal, além de tomar cuidado com o uso contínuo de esmaltes. Se utilizados em excesso, enfraquecem as unhas, já que possuem componentes químicos que as desgastam. "A recomendação é deixá-las ao natural pelo menos uma semana por mês para que se recuperem."

Caso, mesmo assim, as unhas sejam contaminadas pelos fungos das micoses, não se preocupe. "É um tratamento demorado, mas já existem remédios em diversos formatos com antifúngicos em sua composição. Um profissional indicará o ideal para cada caso", afirma Borgo. Loceryl® é um medicamento em esmalte que, com uma a duas aplicações semanais, penetra na unha para atingir o local da infecção e eliminar os fungos micóticos.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e ao consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

