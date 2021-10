Vakcína MVC-COV1901 společnosti Medigen byla vybrána do studie COVID-19 Solidarity Trial Vaccines pořádané Světovou zdravotnickou organizací

TCHAJ-PEJ, 28. října 2021 /PRNewswire/ – Kandidátská vakcína MVC-COV1901 společnosti Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) byla nezávislou poradní skupinou pro stanovení priorit vakcín doporučena k zařazení do studie Solidarity Trial Vaccines (STv) Světové zdravotnické organizace (WHO). Po přezkoumání přibližně 20 kandidátských vakcín externí poradní skupinou byla vakcína společnosti MVC vybrána jako jedna ze dvou, které budou zařazeny do celosvětové studie.

Oznámení Světové zdravotnické organizace přichází poté, co její etický výbor a příslušné regulační orgány a etické komise v Kolumbii, Mali a na Filipínách udělily souhlas s pokračováním studie. Každé klinické pracoviště a příslušní národní hlavní vyšetřovatelé i výzkumné týmy zahájili nábor dobrovolníků, kteří se do studie zapojí.

Jedná se o mezinárodní platformu randomizovaných klinických studií, jejímž cílem je rychle vyhodnotit účinnost a bezpečnost nových slibných kandidátských vakcín a přispět tak k vytvoření širšího portfolia vakcín potřebných k ochraně lidí před onemocněním COVID-19 na celém světě.

Společnost MVC začala v únoru 2020 vyvíjet vlastní vakcínu v naději, že přinese řešení, které přispěje k ukončení ničivé pandemie. MVC-COV1901 je subjednotková vakcína s rekombinantním antigenem S-2P adjuvovaným CpG 1018 dodávaným společností Dynavax a hydroxidem hlinitým.

„Jsme nesmírně vděční, že jsme byli vybráni jako součást mezinárodní studie Solidarity Trial Vaccines vakcín proti onemocnění COVID-19 pořádané Světovou zdravotnickou organizací. Pracovali jsme na návrhu vakcíny, která by měla mírné vedlejší účinky a aktivně chránila veřejnost před nežádoucími účinky viru. Vzhledem k dosavadním slibným výsledkům doufáme, že mezinárodní studie prováděná Světovou zdravotnickou organizací a zúčastněnými zeměmi pomůže omezit nárůst počtu případů," prohlásil Charles Chen, místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Medigen Vaccine Biologics Corp.

Vzhledem k tomu, že boj s pandemií je stále na vzestupu, jsou účinné vakcíny stále velmi potřeba a společnost MVC věří, že má kapacitu, infrastrukturu a odborné znalosti, aby přispěla k dosažení celosvětové ochrany.

O vakcíně MVC-COV1901

MVC-COV1901 je subjednotková vakcína s rekombinantním antigenem S-2P adjuvovaným CpG 1018 dodávaným společností Dynavax a hydroxidem hlinitým. Antigen S-2P je trimerní a prefúzně stabilní rekombinantní peplomer protein, který byl vyvinut Národními ústavy zdraví Spojených států. Společnost MVC získala globální licenci na technologii S-2P od Amerického výzkumného centra pro vakcíny při Národních ústavech zdraví (NIH). Na základě platformy S-2P provedla společnost MVC rozsáhlý screening různých adjuvans a dokončila složení vakcíny MVC-COV1901 s cílem optimalizovat bezpečnost a požadované imunogenní vlastnosti. Společnost MVC vytvořila výrobní platformu pro MVC-COV1901 a na základě údajů z předklinických studií, klinických studií fáze 1 a fáze 2 prokázala vysokou bezpečnost a slibnou imunogenicitu vakcíny MVC-COV1901. Z toho důvodu společnost požádala o povolení EUA na Tchaj-wanu, které jí bylo uděleno a nadále usiluje o uznání globálními regulačními orgány.

O společnosti Medigen Vaccine Biologics Corp. (MVC)

MVC je biofarmaceutická společnost využívající buněčné technologie k vývoji nových vakcín a biologicky podobných léčiv. S cílem národní soběstačnosti se společnost MVC rovněž zaměřuje na poskytování vakcín a biofarmak pro uspokojení regionálních potřeb. Zároveň se snaží pomáhat v celosvětovém měřítku v boji proti hrozbám infekčních nemocí. Společnost MVC připravuje vakcínu proti enteroviru EV71, vakcínu proti horečce dengue a kvadrivalentní vakcínu proti chřipce, které se již všechny dostaly do pozdní klinické fáze. Rozsáhlé výrobní zařízení společnosti MVC vyhovuje nejmodernějším standardům a splňuje mezinárodní požadavky PIC/s GMP. Další informace najdete na adrese www.medigenvac.com.

