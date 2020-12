Vakrangee comprova transparência ambiental e atinge classificação "B" da Carbon Disclosure Project (CDP) por práticas ambientais, superiores à média do setor

MUMBAI, India, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee, uma empresa pioneira voltada para a tecnologia e focada em construir a maior rede de lojas de varejo de última milha da Índia para oferecer serviços à população não atendida e carente do país, tem sido elogiada por sua ação climática este ano, e recebeu uma classificação "B" (em uma escala de um mínimo de "D" a um máximo de "A") da CDP (Carbon Disclosure Project), uma organização sem fins lucrativos que avalia o desempenho em mudanças climáticas de mais de 9.600 empresas em todo o mundo a cada ano. Este é o primeiro ano que a atuação da Vakrangee será divulgada por meio da CDP.

A pontuação obtida pela Empresa é uma classificação "B" na faixa de gestão. A faixa de gestão indica que a empresa está realizando ações coordenadas em questões climáticas. Isso é superior à média D da Ásia regional, à média global C e superior à média D do setor de serviços profissionais especializados. É uma prova e reconhecimento do compromisso concreto e permanente da Vakrangee em seus esforços para enfrentar as mudanças climáticas.

A divulgação ambiental anual e o processo de pontuação da CDP são amplamente reconhecidos como o padrão ouro de transparência ambiental corporativa.

Ao comentar sobre o assunto, o Sr. Dinesh Nandwana, diretor executivo e CEO do Grupo Vakrangee Ltd. afirmou: "Estamos felizes e honrados em receber a classificação "B" em nosso primeiro ano de divulgação mostrando transparência ambiental por meio da CDP. Este reconhecimento reflete nosso engajamento ativo em negócios neutros em carbono. Na Vakrangee, entendemos que nosso negócio tem um impacto sobre o meio ambiente. Nossa estratégia de negócios foi mapeada com as iniciativas de sustentabilidade junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Os objetivos são um plano de projeto para alcançar um amanhã melhor."

Para saber mais sobre os programas ESG do Vakrangee, consulte https://www.vakrangee.in/policies_and_guidelines.html. .

Sobre a Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Constituída em 1990, a Vakrangee é uma empresa impulsionada pela tecnologia focada na construção da maior rede de pontos de venda de varejo de última milha da Índia para oferecer serviços bancários e financeiros em tempo real, caixas automáticos, seguros, governança eletrônica, comércio eletrônico e serviços logísticos aos mercados rurais, semi-urbanos e urbanos não atendidos. (www.vakrangee.in)

