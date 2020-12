Vakrangee démontre sa transparence environnementale et obtient la note B du CDP pour les pratiques environnementales, supérieure à la moyenne de l'industrie

- Cette note est supérieure à la moyenne régionale asiatique de D, à la moyenne mondiale de C et à la moyenne du secteur des services professionnels spécialisés de D

MUMBAI, India, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee, une entreprise unique axée sur la technologie dont la mission consiste à construire le plus grand réseau de points de vente au détail du dernier kilomètre de l'Inde afin de fournir des services à la population non desservie et mal desservie du pays, a été félicitée pour les mesures prises cette année en faveur du climat et a reçu la note « B » (sur une échelle allant d'une note minimale « D » à une note maximale « A ») du CDP (Carbon Disclosure Project), un organisme à but non lucratif qui évalue chaque année la performance de plus de 9 600 entreprises dans le monde en matière de lutte contre le changement climatique. Il s'agit de la première année de participation de Vakrangee au processus d'évaluation du CDP.

La note obtenue par la société est un « B », ce qui correspond à la tranche « Gestion ». Cette tranche indique que l'entreprise prend des mesures coordonnées pour aborder les enjeux liés au climat. Cette note est supérieure à la moyenne régionale asiatique de D, à la moyenne mondiale de C et à la moyenne du secteur des services professionnels spécialisés de D. Il s'agit d'une preuve et d'une reconnaissance de l'engagement concret et constant de Vakrangee dans ses efforts pour lutter contre le changement climatique.

Le processus annuel de divulgation et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la norme de référence en matière de transparence environnementale des entreprises.

Commentant cela, M. Dinesh Nandwana, directeur général et PDG du groupe, Vakrangee Ltd., a déclaré : « Nous sommes heureux et honorés d'avoir reçu la note "B" au cours de notre première année de divulgations d'informations au CDP démontrant notre transparence environnementale. Cette reconnaissance reflète notre engagement actif envers les entreprises neutres en carbone. Chez Vakrangee, nous comprenons que notre entreprise a un impact sur l'environnement. Notre stratégie commerciale a été définie selon les initiatives de développement durable et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces derniers constituent un plan directeur pour un avenir meilleur. »

Pour en savoir plus sur les programmes en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Vakrangee, consultez le site https://www.vakrangee.in/policies_and_guidelines.html .

À propos de Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Constituée en société en 1990, Vakrangee est une entreprise technologique unique dont l'objectif est de créer le plus grand réseau de points de vente au détail en fin de parcours en Inde pour fournir des services en temps réel dans les domaines de la banque, des finances, des guichets automatiques, des assurances, de l'administration en ligne, du commerce électronique et de la logistique dans les marchés ruraux, semi-urbains et urbains non desservis. ( www.vakrangee.in )

