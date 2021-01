Vakrangee Limited est incluse dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg 2021

M. Dinesh Nandwana, directeur général et PDG du groupe Vakrangee Ltd. a déclaré ce qui suit : « Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance des efforts de Vakrangee et de son inclusion dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg de 2021. Cette reconnaissance reflète notre engagement envers l'égalité des sexes et la transparence.

Vakrangee a toujours été une entreprise responsable, globalement et socialement. L'égalité entre les sexes est un élément fondamental de notre philosophie et se trouve au cœur de notre ADN en tant que champions de l'égalité sociale. Nous nous efforçons de bâtir une culture de travail fondée sur la diversité des sexes, que nous considérons comme un facteur essentiel à la réussite et à la croissance de notre entreprise. »

Le GEI apporte une transparence aux pratiques et politiques liées au genre dans les entreprises cotées en bourse, élargissant l'étendue de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à la disposition des investisseurs. La méthodologie de notation complète et transparente du GEI permet aux investisseurs d'évaluer la performance de l'entreprise et d'effectuer des comparaisons entre diverses organisations similaires issues d'un même secteur.

L'indice mesure l'égalité des sexes dans cinq piliers : la présence des femmes au sein de la direction et du bassin de talents ; l'égalité et la parité salariales entre les sexes ; la culture d'entreprise ; les politiques relatives au harcèlement sexuel et le positionnement de marque favorable aux femmes.

« Les entreprises comprises dans le GEI de 2021 élargissent l'univers des données ESG pour y inclure les informations relatives au genre que les investisseurs exigent aujourd'hui », a déclaré Peter T. Grauer, président de Bloomberg.

En divulguant des mesures liées au genre à l'aide du cadre du GEI, les entreprises ayant accédé à l'indice en 2021 se sont engagées à fournir un aperçu complet de leur investissement en matière d'égalité des sexes au sein du milieu de travail et dans les collectivités dans lesquelles elles opèrent. Leurs efforts élèvent nos attentes envers les autres entreprises issues de ces industries. Vakrangee a été incluse dans l'indice de cette année pour avoir obtenu une note supérieure ou égale au seuil mondial établi par Bloomberg. Celui-ci reflète une grande transparence et une bonne performance globale par rapport aux cinq piliers du cadre.

À propos de Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Constituée en société en 1990, Vakrangee est une entreprise technologique unique dont l'objectif est de créer le plus grand réseau de points de vente au détail en fin de parcours en Inde pour fournir des services en temps réel dans les domaines de la banque, des finances, des guichets automatiques, des assurances, de l'administration en ligne, du commerce électronique et de la logistique dans les marchés ruraux, semi-urbains et urbains non desservis. ( www.vakrangee.in )

Contact

Ammeet Sabarwal

[email protected]

Tél. : 02267765100

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1427903/GEIsea_2021_Bloomberg.jpg

