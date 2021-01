Vakrangee Limited incluída no Índice de Igualdade de Gênero de 2021

Ao comentar sobre o assunto, o Sr. Dinesh Nandwana, diretor geral e CEO do grupo, Vakrangee Ltd., disse : " Estamos extremamente orgulhosos de ver que a Vakrangee é reconhecida e está presente no Índice de Igualdade de Gênero de 2021 da Bloomberg. Este reconhecimento demonstra nosso compromisso com a igualdade de gênero e a transparência.

A Vakrangee sempre foi uma empresa responsável e com consciência social. A igualdade de gênero é fundamental para nossa filosofia e DNA central de ser um equalizador social. Nos esforçamos para construir uma cultura de trabalho com diversidade de gênero e acreditamos que isso é fundamental para o sucesso e o crescimento de nossa empresa."

O GEI traz transparência às práticas e políticas relacionadas a gênero em empresas de capital aberto, aumentando a amplitude dos dados ambientais, sociais e de governança (ESG) disponíveis para os investidores. A metodologia de pontuação abrangente e transparente do GEI permite aos investidores avaliar o desempenho da empresa, comparando com outros grupos de pares do setor.

O índice mede a igualdade de gênero em cinco pilares: liderança feminina, pipeline de talentos, igualdade de remuneração e paridade salarial de gênero, cultura inclusiva, políticas de assédio sexual e marca pró-mulheres.

"As empresas incluídas no GEI de 2021 estão ampliando o universo de dados ESG para incluir dados relacionados a gênero que os investidores estão exigindo hoje", disse Peter T. Grauer, presidente da Bloomberg.

Por meio da divulgação de métricas relacionadas ao gênero utilizando a estrutura do GEI, as empresas incluídas no GEI de 2021 se comprometeram a oferecer uma visão abrangente de seu investimento na igualdade de gênero no local de trabalho e nas comunidades em que operam, elevando o nível do que deveria ser esperado de outras empresas dentro do mesmo setor. A Vakrangee foi incluída no índice deste ano por ter uma pontuação igual ou superior ao limiar global estabelecido pela Bloomberg para refletir um alto nível de divulgação e desempenho geral nos cinco pilares da estrutura.

Sobre a Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Constituída em 1990, a Vakrangee é uma empresa impulsionada pela tecnologia focada na construção da maior rede de pontos de venda de varejo de última milha da Índia para oferecer serviços bancários e financeiros em tempo real, caixas automáticos, seguros, governança eletrônica, comércio eletrônico e serviços logísticos aos mercados rurais, semiurbanos e urbanos não atendidos. (www.vakrangee.in)

