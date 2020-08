Vakrangee Limited publica primeiro relatório anual integrado com garantia da auditora independente Grant Thornton

MUMBAI, Índia, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Vakrangee Limited (VL) tem o prazer de apresentar seu primeiro Relatório Anual Integrado para o ano financeiro 2019-20, junto com a garantia da auditora independente Grant Thornton India LLP (GT).

A decisão do conselho da Vakrangee de buscar garantia (Assurance) reflete sua determinação de seguir os princípios dos mais altos padrões de governança corporativa, à medida que trabalha para construir uma robusta, transparente e eficiente estrutura relatorial para suas partes interessadas. Garantia é também uma ferramenta eficaz para assegurar que as principais partes interessadas da empresa possam confiar em sua história de criação de valor. Para o relatório, a Vakrangee adotou a estrutura de Relatório Integrado (Integrated Reporting , em inglês) do Conselho Internacional de Relatórios Integrados (IIRC, em inglês).

Comentando sobre este mesmo assunto, o Sr. Dinesh Nandwana, diretor executivo e CEO, disse: "Temos a satisfação de apresentar nosso primeiro Relatório Anual Integrado. Este ano, nós reforçamos nossa crença de serviço através de um ponto de vista holístico e próspero de 'valor'. Isso nos oferece uma oportunidade de entender o que a organização está fazendo e o que ela precisa fazer para recalibrar-se e alinhar-se com a expectativa das partes interessadas".

"No Relatório Integrado visamos apresentar como a Vakrangee cria e sustenta valor para todas as suas partes interessadas por meio de expansão da rede, novas parcerias, alavancagem de tecnologia ou apoiando empregados de todo o país. Mapeamos nossa estratégia de negócios com iniciativas de sustentabilidade, junto com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. As MDS das Nações Unidas estão interconectadas, e nós tencionamos implementá-las para fazer do mundo um lugar melhor".

"Ao mesmo tempo em que nos orgulhamos da conquista, também reconhecemos que temos muito mais a fazer. Como parte de nossa cultura de melhoria contínua, prosseguiremos nos esforços por relatórios e anúncios ainda melhores nos próximos anos".

A estrutura do relatório é alinhada com estruturas importantes. Ela adere às exigências relatoriais e normas da Lei das Empresas de 2013, ao Conselho da Bolsa de Valores da Índia (SEBI, em inglês), Normas de Contabilidade da Índia (IndAS, em inglês), Iniciativa Global de Relatórios (GRI, em inglês), Diretrizes Voluntárias Nacionais (NVGs, em inglês) para Relatórios de Responsabilidade Empresarial (BRR, em inglês) e Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ONU-MDS).

Link para o Relatório Anual Integrado 2019-20 : https://vakrangee.in/pdf/Annual_Reports/Integrated%20Annual%20report%202019-20%20-%20Vakrangee%20Ltd.pdf

Sobre a Vakrangee Limited (código BSE: 511431) (código NSE: VAKRANGEE)

A Vakrangee é uma empresa singular movida a tecnologia, focada na construção da maior rede varejista de última milha (last-mile) da Índia para fornecer, em tempo real, serviços bancários e financeiros e de seguros (BFSI, em inglês), de caixas eletrônicos (ATM, em inglês), e-commerce e serviços de logística a mercados rurais, semiurbanos e urbanos carentes (www.vakrangee.in)

