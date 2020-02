Vakrangee va révolutionner les services de santé en Inde : des plans en vue du déploiement de services à partir de vHealth by AETNA (une société de CVS Health)

- Vakrangee annonce son alliance avec vHealth by Aetna, service numérique de soins de santé primaires en milieu rural en Inde

BOMBAY, Inde, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited (VL) fait part de son alliance avec vHealth by Aetna, filiale à part entière d'Aetna Inc, elle-même société de CVS Health (entreprise Fortune 8), l'un des plus importants prestataires de services de santé du monde, afin d'offrir une combinaison de services de télémédecine et d'accès privilégiés à son réseau d'hôpitaux et de cliniques à l'échelle nationale.

vHealth met fortement l'accent sur l'excellence clinique en tirant profit des technologies numériques et d'un vaste réseau de partenaires de soins de santé pour proposer des contrôles de santé, des tests sanguins, des services de pharmacie, de soins dentaires, de soins de santé à domicile, etc., et apporter de façon efficace un accès à des soins de qualité dans les communautés, domiciles et bureaux à l'échelle locale.

En commentant ce partenariat, M. Dinesh Nandwana, docteur en médecine et PDG du Groupe Vakrangee Ltd., a dit : « Nous sommes heureux de ce partenariat avec vHealth qui nous permet d'offrir de façon très rentable aux usagers des services professionnels de télémédecine dans des zones rurales mal desservies.

Ce service est sur le point d'apporter aux patients dans les zones rurales une expérience très différente lorsqu'ils verront un docteur à l'écoute de leurs préoccupations pour effectuer une consultation virtuelle. Nous serons également en mesure d'organiser des tests sanguins à la maison et des livraisons de médicaments à domicile par l'intermédiaire du réseau de vHealth. Grâce à ce partenariat, nous avons élargi la gamme de services disponibles dans nos Nextgen Kendra en en faisant des boutiques à guichet unique pour toutes les exigences de nos clients. »

Commentant lui aussi sur ce partenariat, M. Damian Delaney, docteur en médecine chez Aetna India a ajouté : « vHealth by Aetna s'est engagée à faire en sorte que des soins de santé de qualité soient accessibles sur l'ensemble de l'Inde. Nous sommes enchantés d'unir nos forces à celles de Vakrangee dans ce voyage important. Notre partenariat nous aidera à étendre notre portée bien au-delà des centres urbains et dans les parties les plus rurales de l'Inde où les services de santé primaires jouent un rôle important dans le développement et la croissance de ces régions. Avec vHealth by Aetna, les usagers dans le confort de leur domicile peuvent accéder à des docteurs, des diététiciens et des cliniciens en santé comportementale spécialement formés à la télémédecine, parallèlement à un accès privilégié et à prix réduit à un vaste réseau de cliniques et hôpitaux physiques. »

À propos de Vakrangee Limited : (code BSE : 511431) (code NSE : VAKRANGEE)

Vakrangee est la seule société pilotée par la technologie à se concentrer sur l'établissement en Inde du plus grand réseau de points de vente de détail sur le dernier tronçon pour la fourniture de services bancaires et financiers en temps réel, de GAB, d'assurance, de gouvernance électronique, de commerce électronique et de logistique auprès des marchés mal desservis en milieu rural, semi-urbain et urbain.

Relation avec les médias :

Ammeet Sabarwal

+91-022-67765100

ammeets@vakrangee.in

Vakrangee Limited

Related Links

http://www.vakrangeesoftwares.com/



SOURCE Vakrangee Limited