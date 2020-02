Vakrangee revolutioniert Indiens Gesundheitswesen: Einführung telemedizinischer Dienste von vHealth by AETNA (ein CVS-Gesundheitsunternehmen) steht in Planung

- Vakrangee gibt Zusammenschluss mit vHealth by Aetna bekannt, ein digitaler Dienst für die medizinische Grundversorgung des ländlichen Indiens

MUMBAI, Indien, 11. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited (VL) gibt seine Partnerschaft mit vHealth by Aetna bekannt, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des CVS-Gesundheitsunternehmens (Fortune 8-Unternehmen) Aetna Inc., ein weltweit führender Gesundheitsdienstleister, um sowohl telemedizinische Dienste als auch privilegierten Zugang zu einem landesweiten Netzwerk aus Krankenhäusern und Kliniken anbieten zu können.

vHealth konzentriert sich auf hohe klinische Kompetenz, den wirksamen Einsatz digitaler Technologien sowie auf ein umfangreiches Netzwerk an Partnern im Gesundheitswesen, um Gesundheits-Check-ups, Bluttests, Apothekendienste, zahnärztliche Versorgung, häusliche Krankenpflege usw. anbieten zu können und lokalen Gemeinschaften, Haushalten und Büros den wirksamen Zugang zu hochwertiger Versorgung bereitstellen zu können.

In Bezug auf diesen Zusammenschluss äußerte sich Dr. med. Dinesh Nandwana, Group CEO von Vakrangee Ltd., wie folgt: „Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit vHealth, die es uns ermöglicht, unseren Kunden auf äußerst kostengünstige Weise professionelle telemedizinische Dienste in unterversorgten ländlichen Regionen bieten zu können.

Durch das Angebot soll Patienten in ländlichen Gebieten eine völlig neue Erfahrung mit Ärzten geboten werden, die ihren Anliegen mit offenen Ohren gegenübertreten und virtuelle Beratung bieten. Darüber hinaus werden wir durch vHealths Partnernetzwerk Blutproben zu Hause entnehmen und Medikamente bis direkt vor die Haustür liefern können. Durch diese Partnerschaft konnten wir das Serviceangebot unserer Nextgen Kendras erweitern und sie so zu einem One-Stop-Shop für sämtliche Kundenbedürfnisse werden lassen."

Dr. med Damian Delaney von Aetna India kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „vHealth by Aetna hat sich dazu verpflichtet, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in ganz Indien zugänglich zu machen. Wir sind hocherfreut, uns gemeinsam mit Vakrangee auf diese wichtige Reise begeben zu dürfen. Unsere Partnerschaft wird uns dabei unterstützen, unsere Präsenz weit über Stadtzentren hinaus bis hin zu den ländlichsten Regionen Indiens zu erweitern. Primäre Gesundheitsversorgung spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Entwicklung und das Wachstum dieser Gebiete. vHealth by Aetna bietet Kunden von zu Hause aus Zugang zu speziell für den telemedizinischen Bereich ausgebildeten Ärzten, Ernährungsberatern, Spezialisten der Verhaltensmedizin sowie privilegierten und vergünstigten Zugang zu einem umfassenden Netzwerk an physischen Kliniken und Krankenhäusern.

Informationen zu Vakrangee Limited (BSE-Code: 511431) (NSE-Code: VAKRANGEE)

Vakrangee ist das einzige technologiegesteuerte Unternehmen, das sich auf die Schaffung des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der letzten Meile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce und Logistikdienstleistungen für die nicht bedienten ländlichen, semi-urbanen und urbanen Märkte bereitstellen zu können.

Medienkontakt:

Ammeet Sabarwal

+91-022-67765100

ammeets@vakrangee.in

Vakrangee Limited

Related Links

http://www.vakrangeesoftwares.com/



SOURCE Vakrangee Limited