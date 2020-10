Val Romberg nommé PDG de Kedrion

« Une occasion formidable », selon le dirigeant chevronné du secteur pharmaceutique américain

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italie, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Lundi, le conseil d'administration de Kedrion SpA, en Italie, a nommé Val Romberg, dirigeant chevronné de l'industrie pharmaceutique, au poste de PDG.

M. Romberg a eu une longue carrière internationale dans le secteur pharmaceutique, en particulier dans le domaine des thérapies à base de plasma. Jusqu'à récemment, il était le vice-président exécutif des opérations de CSL Behring.

Chimiste de formation, M. Romberg a travaillé pendant près de quarante ans dans des entreprises telles que West Pharmaceutical Services, Aventis Behring, ZLB Behring et CSL Behring. Ses compétences en leadership et son expérience, en particulier dans les domaines des opérations, de la recherche et du développement et de la fabrication, font de lui une personne qui correspond parfaitement à la mission et aux valeurs de l'entreprise.

« Je suis très heureux de me joindre à Kedrion, qui produit et distribue des traitements thérapeutiques essentiels pour les patients du monde entier. Je me réjouis particulièrement que cela arrive au moment où l'entreprise réalise des progrès avec la mise au point de nouveaux traitements thérapeutiques contre la COVID-19 en collaboration avec son partenaire de recherche, le Centre médical Irving de l'Université de Colombia », a déclaré M. Romberg.

Paolo Marcucci, le président du groupe Kedrion, a déclaré que lui et d'autres membres du conseil d'administration pensent que la nomination de M. Romberg « est une bonne chose, car il s'agit d'un dirigeant qui partage la vision stratégique de l'entreprise pour l'avenir ». Il a affirmé : « Je suis heureux d'accueillir Val Romberg au sein de l'équipe de Kedrion, et qu'il reconnaisse notre travail avec l'Université de Columbia, qui constitue pour nous une priorité. »

Ensuite, le président de Kedrion a ajouté : « L'expérience de M. Romberg nous sera d'une grande aide pendant une période de croissance importante. Kedrion est déterminé à servir les patients du monde entier. Notre présence sur le marché américain est importante pour nous, tout comme le sont notre sens des responsabilités dans le secteur de la santé italien et notre engagement à l'échelle internationale. »

En juillet, Kedrion a annoncé la formation d'un partenariat de recherche avec le Centre médical Irving de l'Université de Columbia dans le but de contribuer à la mise au point d'un nouveau traitement thérapeutique à base de plasma contre la COVID-19.

www.kedrion.com - www.kedrion.us .

SOURCE Kedrion Biopharma