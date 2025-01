Vale Base Metals lance un examen stratégique de la mine de Thompson dans le cadre d'une optimisation mondiale

TORONTO, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals a lancé un examen stratégique afin d'explorer et d'évaluer une série d'options, y compris la vente potentielle, pour ses actifs miniers et d'exploration à Thompson, au Manitoba, a annoncé aujourd'hui la filiale canadienne de Vale SA (NYSE : Vale).

L'examen de Thompson s'inscrit dans un processus d'optimisation du portefeuille minier mondial de Vale Base Metals afin de permettre la croissance du cuivre dans la région de Carajas et de garantir la compétitivité de son portefeuille de nickel intégré verticalement de manière à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et ses partenaires.

Vale Base Metals a engagé un conseiller externe pour diriger l'examen de Thompson, qui devrait se terminer au cours du deuxième semestre 2025.

La ceinture de nickel de Thompson est un gisement de nickel éprouvé, dont les ressources sont importantes et qui produit du nickel depuis 1956. Les actifs comprennent deux mines souterraines en exploitation, une usine de traitement adjacente et d'importantes possibilités d'exploration sur la ceinture de nickel de Thompson, qui s'étend sur 135 km. Thompson a produit 10,5 milliers de tonnes métriques de nickel fini de Vale Base Metals pendant la période de 12 mois qui s'est achevée au troisième trimestre 2024.

« Notre objectif déclaré est de bâtir une entreprise leader dans le domaine des métaux de transition énergétique, et cet examen stratégique fait partie du processus que nous avons entrepris pour optimiser notre portefeuille afin de garantir notre compétitivité mondiale et de libérer le potentiel de valeur de nos ressources considérables en cuivre et en nickel », a déclaré le directeur général, Shaun Usmar.

« Nos activités et nos investissements à Thompson génèrent une importante valeur pour le nord du Manitoba depuis plus de 60 ans. Ce processus vise à déterminer si un nouveau propriétaire serait mieux à même d'investir les capitaux et les ressources nécessaires pour libérer le vaste potentiel minéral de cet actif à l'échelle du district, afin de poursuivre cet héritage, tout en apportant de la valeur à nos investisseurs. »

À propos de Vale Base Metals

Vale Base Metals, la branche de Vale SA dédiée aux métaux de transition énergétique, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de nickel de haute qualité et un important producteur de cuivre et de cobalt d'origine responsable. Son siège social est situé à Toronto, au Canada, et elle exerce des activités à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, au Manitoba, en Indonésie, au Brésil, au Royaume-Uni et au Japon.

Bureau des relations avec les médias - Vale Base Metals, [email protected] ; Brunswick Group, [email protected], +44 (0) 20 7404 5959