Valid rejoint l'alliance Android Ready SE de Google

MADRID, 21 juin 2021 /PRNewswire/ -- Valid, l'un des principaux acteurs du secteur de la sécurité des logiciels intégrés et de l'industrie des télécommunications, s'est joint à la nouvelle alliance Android Ready SE de Google, une collaboration entre les fournisseurs de Secure Element (SE) et Google qui a pour but d'étendre l'utilité d'une solution de sécurité soutenue par un matériel inviolable dans l'écosystème Android.

Fournisseur qualifié et mondialement reconnu, Valid se spécialise dans la vérification d'identité, les télécommunications et les solutions de paiement. En mettant son expérience et son savoir-faire approfondis au service d'un environnement sécurisé requis pour les cas d'utilisation et les applications ciblées par Google, Valid montre que ce partenariat reflète sa stratégie en tant qu'acteur à segments multiples.

L'alliance Android Ready SE de Google comprend une liste de plus en plus longue de mises en œuvre de code source ouvert à sécurité soutenue par un matériel applet pour les nouveaux et futurs cas d'utilisation comme les clés numériques, l'ID mobile, les solutions de paiement et dernièrement StrongBox, un applet permettant l'approvisionnement sécurisé de clés Android.

En tant que fournisseur de confiance de technologies de sécurité, Valid intégrera dans ses nouveaux systèmes d'exploitation sécurisés pour les écosystèmes eSIM, iSIM et iSE les capacités de StrongBox en ce qui a trait aux cas d'utilisation multiples liés aux besoins croissants associés aux solutions et à la gestion d'identité numérique, comme les permis de conduire mobiles, les monnaies numériques ou encore la protection de la vie privée des utilisateurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à Valid pour renforcer encore plus la sécurité d'Android grâce à StrongBox, par l'intermédiaire de Secure Element. Nous nous réjouissons à l'idée que cela soit adopté par tous nos développeurs et partenaires fabricants d'équipement d'origine ainsi que dans l'ensemble de l'écosystème Android », a déclaré Sudhi Herle, directeur de la sécurité des plateformes Android.

« Nous sommes honorés de nous joindre au programme Android Ready SE. Afin d'assurer un niveau de protection plus élevé pour les appareils Android, nous avons déjà pris en considération l'intégration des spécifications de Strongbox dans notre nouvelle génération de systèmes d'exploitation sécurisés. De concert avec nos principaux partenaires fournisseurs de matériel, de matériaux de sécurité et de silicone, Valid sera prochainement en mesure d'offrir les atouts parfaits au secteur de la sécurité des systèmes intégrés », a indiqué Mikaël Dubreucq, directeur mondial du marketing stratégique et des partenariats chez Valid.

À propos de Valid

Valid (B³ : VLID3 – ON) propose des solutions sur mesure intégrant des technologies émergentes dans le but d'offrir des expériences sûres et fiables. Valid, c'est un large portefeuille de solutions (données, paiement, vérification de l'identité, mobiles, Internet des objets) qui accélèrent la transformation numérique des activités de nos clients. Fort de plus de 60 ans d'expérience, Valid est le plus grand émetteur de documents d'identification au Brésil, et figure parmi les 5 principaux producteurs de cartes SIM et les plus grands fabricants mondiaux de cartes bancaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.valid.com.

Related Links

http://www.valid.com



SOURCE Valid