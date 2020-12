Valo lança seu kit de ferramentas de trabalho digitais completo no Microsoft 365, SharePoint e Microsoft Teams

Seu novo conjunto de ferramentas de trabalho digitais significa que as organizações agora têm tudo o que necessitam para administrar seus negócios digitalmente de dentro do ecossistema da Microsoft.

Valo Connect, uma ferramenta para conectar todas elas

À medida que o Microsoft Teams se torna cada vez mais essencial para o dia de trabalho de muitas pessoas, a Valo Connect reunifica as ferramentas digitais e o conteúdo de uma organização em um portal empresarial fácil de usar dentro do Teams.

A Valo Connect não apenas conecta suas ferramentas existentes, trazendo-as para um único lugar, mas também agrega ferramentas de terceiros de fora do ecossistema da Microsoft.

Com a Valo Connect, os usuários podem acessar sua intranet, painel de governança, ferramenta de criação de ideias, extranet e aplicativos de terceiros, tudo a partir do Teams. Além disso, também podem adicionar conectores, aplicativos e ferramentas OOTB.

Isso significa que o usuário necessita apenas a um local para se conectar com as pessoas, conversas, notícias, informações e conteúdo para ter uma experiência diária de trabalho eficiente.

Além disso, como a Valo Connect faz parte do pacote de produtos Microsoft 365, ela pode ser acessada em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, com segurança e proteção.

Pekka Walkama, presidente de Valo destacou:

"A Valo Connect não apenas alivia a carga sobre a gestão de TI, como também oferece uma experiência de trabalho digital mais integrada, consolidando ferramentas de trabalho digitais diretamente no Microsoft Teams. Não há outra solução no mercado como a nossa."

A Valo Entrance torna a colaboração com organizações externas segura e protegida

À medida que a colaboração digital entre as empresas aumenta, elas necessitam de uma forma de cooperar com as partes interessadas externas de maneira fácil e segura.

Com a Valo Entrance, os gerentes de projeto podem convidar e colaborar com usuários externos facilmente, sem a necessidade de suporte de TI, o que tradicionalmente tem sido difícil de fazer no SharePoint desde o primeiro momento.

Todos os domínios podem ser convidados de uma só vez, bem como os endereços individuais de colaboradores externos. Além disso, as partes interessadas externas podem se autosservir, optando e registrando-se para acesso por conta própria.

No entanto, o painel e a função de busca integrada da Valo Entrance também permitem que a TI supervisione as permissões de acesso e controle, como quais páginas os usuários externos podem ver e excluir os membros que deixam a equipe.

Pekka Walkama, presidente de Valo destacou:

"A Valo Entrance é uma forma segura de colaborar com organizações externas. O portal de autoatendimento é fácil e conveniente de usar, enquanto a governança de TI continua sendo de suma importância."

A Valo Ideas facilita a criação de ideias e sua conversão em perspectivas valiosas na organização

Com os padrões de trabalho distribuídos se tornando o novo normal, é mais difícil coletar ideias de colegas que trabalham remotamente, no campo ou no exterior.

A Valo Ideas, uma ferramenta de gestão de ideias que se integra originariamente a qualquer fluxo de trabalho do Microsoft 365, oferece uma área centralizada onde as ideias podem ser reunidas, consultadas e postas em prática.

Os colaboradores que tenham ideias sobre como melhorar um produto, serviço ou forma de trabalhar podem enviar as suas sugestões a um hub visível e centralizado. Todos os membros da equipe podem curtir e comentar sobre a ideia e os gerentes podem atribuir uma ação a ela.

A Valo Ideas pode ser usada para gerar ideias de crowdsourcing de toda uma força de trabalho, alcançando colegas até então desconhecidos e obtendo insights inestimáveis para encorajar a inovação aberta. Além disso, pode ser utilizada para reunir pessoas em torno de uma ideia, ajudando-as a tomar uma decisão coletiva.

Pekka Walkama, presidente de Valo destacou:

"A Valo Ideas é uma ferramenta democrática de gestão de ideias. Ela envolve colaboradores de todos os departamentos e níveis da empresa, tornando a inovação um processo transparente e coletivo".

A Valo tem o pacote completo de ferramentas de trabalho digitais

A Valo é amplamente conhecida por vender a melhor solução de intranet construída sobre o SharePoint.

A Valo Intranet ganhou vários prêmios, incluindo o 2020 Intranet Choice - Europe 2020 e o Intranet Choice - North America 2020 da ClearBox Consulting e o Best Intranet/Extranet no ESPC Awards 2019.

A ferramenta de governança de TI Valo Teamwork é amplamente conhecida por simplificar a gestão e a segurança da organização no Microsoft 365.

Coletivamente, os produtos de trabalho digitais da Valo oferecem ao usuário final todas as ferramentas de que ele precisa para realizar seu trabalho com eficiência.

Sobre a Valo

Fundada em 2015, a Valo é uma provedora de trabalho digital pioneira com uma rede de parceiros globais de profissionais influentes em SharePoint e Microsoft 365, que atendem a mais de 700 clientes e 2,5 milhões de usuários em todo o mundo.

Acesse Valo para saber mais: www.valointranet.com

