Valo lance sa trousse complète d'outils pour l'environnement de travail numérique sur Microsoft 365, SharePoint et Microsoft Teams

Sa nouvelle gamme d'outils donne aux organisations tout ce dont elles ont besoin pour gérer leurs entreprises numériquement depuis l'écosystème Microsoft.

Valo Connect connecte l'ensemble des outils

Microsoft Teams occupe une place de plus en plus centrale dans la journée de travail de nombreuses personnes. Valo Connect regroupe les outils et le contenu numériques d'une organisation au sein d'un portail d'entreprise unique et facile à utiliser dans Teams.

En plus de relier ses outils existants en les regroupant dans un seul endroit, Valo Connect intègre également des outils tiers qui ne proviennent pas de l'écosystème Microsoft.

Avec Valo Connect, les utilisateurs peuvent accéder à leur intranet, à leur tableau de bord de gouvernance, à leur outil d'idéation, à leur extranet et à leurs applications tierces à partir de Teams. Ils peuvent même y ajouter des connecteurs, des applications et des outils clés en main.

Ainsi, l'utilisateur doit simplement accéder à un outil pour communiquer avec des gens, converser ou consulter des nouvelles, de l'information et du contenu, ce qui rend l'expérience de travail efficace.

De plus, puisque Valo Connect fait partie de la suite de produits Microsoft 365, il est accessible n'importe où et sur n'importe quel appareil, en toute sécurité.

Pekka Walkama, président de Valo, a déclaré :

« Valo Connect allège non seulement le fardeau de la gestion des TI, mais rend également l'expérience du travail numérique plus fluide en regroupant les outils de cet environnement directement dans Microsoft Teams. Il n'existe aucune autre solution comparable sur le marché. »

Valo Entrance sécurise la collaboration avec les organisations externes

Les entreprises collaborent de plus en plus de façon numérique et ont donc besoin d'un moyen pour coopérer avec les intervenants externes simplement et en toute sécurité.

Grâce à Valo Entrance , les gestionnaires de projet peuvent facilement inviter des utilisateurs externes et collaborer avec eux, sans avoir besoin de faire appel aux équipes de soutien informatique, ce qui a toujours été difficile à faire avec les fonctions de base de SharePoint.

Les utilisateurs peuvent inviter des domaines entiers à la fois, ainsi que des adresses individuelles de collaborateurs externes. De plus, les intervenants externes peuvent se connecter par eux-mêmes en acceptant les invitations et en s'inscrivant.

Le tableau de bord et la fonction de recherche intégrée de Valo Entrance permettent également aux équipes de TI de superviser les autorisations d'accès et de contrôle, de déterminer les pages que les utilisateurs externes peuvent consulter et de supprimer les membres qui quittent l'équipe.

Pekka Walkama, président de Valo, a ajouté :

« Valo Entrance est un moyen sécuritaire de collaborer avec des organisations externes. Son portail libre-service est facile et pratique à utiliser et la gouvernance informatique demeure une priorité absolue. »

Valo Ideas facilite le partage des idées et l'échange d'informations utiles à l'échelle de l'organisation

Étant donné que les schémas de travail distribués deviennent la nouvelle norme, il est plus difficile de recueillir des idées de collègues travaillant à distance, sur le terrain ou à l'étranger.

Valo Ideas , un outil de gestion des idées qui s'intègre nativement dans n'importe quel flux de travail Microsoft 365, fournit un espace centralisé pour résumer, regrouper et mettre en œuvre les idées.

Les employés qui ont une idée sur la façon d'améliorer un produit, un service ou un aspect du travail peuvent soumettre leurs suggestions dans un portail visible et centralisé. Tous les membres de l'équipe peuvent ensuite réagir à l'idée avec une mention « J'aime » ou un commentaire, et les gestionnaires ont la possibilité d'y attribuer une tâche.

Valo Ideas permet de recueillir des idées au sein du personnel, de communiquer avec des collègues qu'on ne connaît pas et de tirer parti de précieuses informations pour encourager l'innovation ouverte. De plus, l'outil peut aussi servir à rassembler les gens autour d'une idée, les aidant à prendre une décision collective.

Pekka Walkama, président de Valo, a conclu :

« Valo Ideas est un outil de gestion démocratique des idées. Il permet aux employés de tous les services et de tous les niveaux de l'entreprise de participer à l'innovation, ce qui en fait un processus transparent et collectif. »

Valo propose une gamme complète d'outils pour l'environnement de travail numérique

Valo est principalement connu pour la solution d'intranet tout-en-un la plus conviviale qui s'intègre dans SharePoint.

Valo Intranet a remporté de nombreux prix, y compris le prix Intranet Choice – Europe 2020 et Intranet Choice – Amérique du Nord 2020 de ClearBox Consulting, ainsi que le prix de la meilleure solution intranet ou extranet aux ESPC Awards 2019 .

L'outil de gouvernance informatique Valo Teamwork est largement reconnu pour simplifier la gestion organisationnelle et la sécurité dans Microsoft 365.

Collectivement, les outils de travail numériques de Valo fournissent à l'utilisateur final tout ce dont il a besoin pour travailler efficacement.

À propos de Valo

Fondée en 2015, Valo est une entreprise pionnière dans le domaine de l'environnement de travail numérique. Son réseau mondial de partenaires, composé de professionnels influents spécialistes de SharePoint et de Microsoft 365, sert plus de 700 clients et plus de 2,5 millions d'utilisateurs dans le monde.

Consultez le site Web de Valo pour en savoir plus: www.valointranet.com

