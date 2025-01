Valona feiert die Anerkennung als Leader im Bereich Market and Competitive Intelligence

Das Unternehmen erreicht die höchstmögliche Punktzahl in 17 von 31 Kriterien der globalen Plattformbewertung

HELSINKI, Finnland, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Valona, ein globaler Vorreiter bei KI-gesteuerten Markt- und Wettbewerbsintelligenzlösungen, gab heute seine Ernennung zum Leader im The Forrester Wave™: Market and Competitive Intelligence Platforms, Bericht Q4 2024, bekannt.

Das Unternehmen erhielt in 17 von 31 Bewertungskriterien die höchstmögliche Punktzahl, unter anderem:

Erweiterte generative KI-Funktionen

Globale Reichweite und Lieferung

Öffentlich zugängliche Datenquellen

Proprietäre, kostenpflichtige Quellen

Suchergebnisse und Filterung

Kundenerfolg und Support

Die unabhängige Forrester Wave™-Bewertung1 bewertet 11 Anbieter von Markt- und Wettbewerbsinformationsplattformen (M&CI) und konzentriert sich dabei auf aktuelle Angebote, Strategien und Kundenfeedback. Der Bericht würdigt Valonas außergewöhnliche strategische Vision und den Einsatz der eigenen generativen KI-Technologie, um Informationen lange vor anderen Anbietern zusammenzufassen, sowie das umfassende Angebot, das durch Analysten- und Beratungsunterstützung abgerundet wird.

Dem Forrester-Bericht zufolge war die Valona-Plattform „schon immer außergewöhnlich bei der Beschaffung von öffentlichen Informationen" und verfügt über eine „extrem zuverlässige" Plattform. In dem Bericht heißt es außerdem, dass Valona „hervorragend für große Unternehmen geeignet ist, die eine bewährte und hochentwickelte Plattform mit globalen Einblicken und Analysten-/Beratungsunterstützung für den Aufbau von Intelligence-Fähigkeiten über mehrere Funktionen hinweg wünschen".

„Wir sind stolz darauf, in der Bewertung von Forrester als Leader anerkannt zu werden", so Kimmo Havu, CEO von Valona. „Für uns ist diese Anerkennung eine Bestätigung unseres strategischen Ansatzes im Bereich Marktforschung und stärkt unsere Position als innovativer Partner für globale Unternehmen."

„Wir stellen nicht nur Daten zur Verfügung. Unsere Plattform liefert Entscheidungsträgern in einer zunehmend dynamischen Marktlandschaft zuverlässige Erkenntnisse, die sie in die Lage versetzen, sich in einem komplexen Geschäftsumfeld sicher zu bewegen. Indem wir Rohdaten in strategische Erkenntnisse umwandeln, ermöglichen wir es unseren Kunden, Marktveränderungen vorherzusehen, die Wettbewerbsdynamik zu verstehen und blinde Flecken zu beseitigen, bevor sie zu kritischen Herausforderungen werden."

Valona setzt sich weiterhin für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform ein und nutzt das Feedback der Kunden und die Anforderungen des Marktes, um seine Führungsposition in der Branche zu behaupten. Der strategische Ansatz des Unternehmens wurde für seine zukunftsweisende Vision anerkannt, mit einer umfassenden Roadmap, die kontinuierliche KI-Investitionen und einen Fokus auf vertikale, funktionale und anwendungsfallspezifische Modelle und Analysen betont.

Ressourcen

Laden Sie den vollständigen The Forrester Wave™-Bericht hier herunter, um mehr über die Markt- und Wettbewerbsinformationen von Valona zu erfahren und zu sehen, wie sie im Vergleich zu anderen Top-Anbietern abschneiden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogbeitrag zum Thema hier

1.The Forrester Wave™ Market and Competitive Intelligence Platforms, Q4 2024

Informationen zu Valona Intelligence

Valona Intelligence, der führende Anbieter von KI-Lösungen für Markt- und Wettbewerbsinformationen, verbindet generative KI mit Expertenanalysen, um wichtige, relevante Erkenntnisse für große Unternehmen und Hersteller zu liefern.

Durch die Bereitstellung hyperrelevanter, globaler Einblicke in Echtzeit versetzt Valona Führungskräfte in die Lage, ihr Marktumfeld, ihre Risiken und Chancen zu verstehen, und stattet sie mit Weitblick und einer globalen Perspektive aus. Unterstützt von einem branchenkundigen Analyseteam hilft die KI-gestützte Plattform von Valona Unternehmen, ihre Wachstumsziele zu erreichen, neue Märkte zu erschließen, die Produktentwicklung zu verbessern, Störungen in der Lieferkette zu antizipieren, Marktbedrohungen zu bewältigen und die Konkurrenz zu übertreffen.

Valona unterhält eine proprietäre Quellenbasis von über 200.000 einzigartigen globalen Geschäftsdatenquellen, einschließlich branchenspezifischer Datensätze. Die Informationen werden gesammelt, um wertvolle Erkenntnisse für über 350.000 tägliche Nutzer zu gewinnen, wobei Daten aus über 115 Sprachen ins Englische übersetzt werden.

Durch die Überwachung des globalen Geschäftsumfelds rund um die Uhr hat Valona seit 1999 Fortune-500-Unternehmen wie Goodyear, HSBC, Bosch, Philips und Cintas mit strategischem Weitblick bei der Gestaltung ihrer Zukunft unterstützt.

Erfahren Sie mehr über Valona: valonaintelligence.com

Medienkontakt

Kati Tammisto

CMO, Valona

[email protected]

+358 40 775 7162

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2549045/5077477/Valona_Intelligence_Logo.jpg