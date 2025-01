Valona reconnu comme Leader de la veille commerciale et concurrentielle

La société obtient les scores les plus élevés possible dans 17 des 31 critères d'évaluation

HELSINKI, Finlande, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Valona, un précurseur mondial des solutions de veille concurrentielle et commerciale basées sur l'IA, annonce être reconnu comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Market and Competitive Intelligence Platforms du T4 2024.

L'entreprise a obtenu les meilleures notes possibles dans 17 des 31 critères d'évaluation, notamment :

Capacités avancées d'IA générative

Portée et livraison mondiales

Sources de données accessibles publiquement

Sources exclusives et payantes

Résultats de recherche et filtrage

Succès et soutien clients

L'évaluation indépendante Forrester Wave™1 couvre 11 fournisseurs de plateformes de veille commerciale et concurrentielle (M&CI), en se concentrant sur les offres actuelles, les stratégies et les commentaires des clients. Le rapport reconnaît la vision stratégique exceptionnelle de Valona, l'utilisation de sa propre technologie d'IA générative pour résumer l'information bien avant les autres fournisseurs, et son offre exhaustive complétée par un support d'analystes et de consultants.

Selon le rapport Forrester, la plateforme Valona a « toujours été exceptionnelle pour ses sources en informations publiques (...) et dispose d'une plateforme ultra-fiable ». Le rapport indique également que Valona est un « excellent choix pour les grandes entreprises qui veulent une plateforme éprouvée et sophistiquée avec des informations globales et un support d'analystes/consultants pour développer des capacités de veille couvrant de multiples fonctions ».

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme Leader par Forrester dans son évaluation », déclare Kimmo Havu, CEO, Valona. « Pour nous, cette reconnaissance valide notre approche stratégique de la veille des marchés et renforce notre position de partenaire innovant pour les entreprises mondiales.

Nous ne nous contentons pas de fournir des données. Notre plateforme livre des informations fiables aux décideurs dans un écosystème de marché de plus en plus dynamique, leur permettant d'avancer en toute confiance dans des environnements commerciaux complexes. En transformant des informations brutes en renseignements stratégiques, nous permettons à nos clients d'anticiper les évolutions du marché, de comprendre la dynamique de la concurrence et d'éliminer les angles morts avant qu'ils ne deviennent des problèmes critiques.

Valona s'engage à poursuivre le développement de ses plateformes, en s'appuyant sur le retour d'information des clients et les besoins des marchés émergents pour maintenir sa position de chef de file. L'approche stratégique de l'entreprise a été reconnue pour sa vision avant-gardiste, avec une feuille de route complète qui met l'accent sur l'investissement continu dans l'IA et sur des modèles et analyses verticaux, fonctionnels et spécifiques à chaque cas d'utilisation. »

À propos de Valona Intelligence

Valona Intelligence est le principal fournisseur de solutions d'IA de veille concurrentielle et commerciale qui combine l'IA générative avec l'analyse d'experts pour fournir des informations cruciales et pertinentes aux grandes entreprises et aux fabricants.

En fournissant des informations globales hyper pertinentes et en temps réel, Valona permet aux chefs d'entreprise de comprendre l'environnement, les risques et les opportunités de leur marché, en les dotant d'une vision prospective et d'une perspective globale. Soutenue par une équipe analytique experte dans le secteur, la plateforme basée sur l'IA de Valona aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance, à s'aventurer sur de nouveaux marchés, à améliorer le développement de produits, à anticiper les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à gérer les menaces du marché et à surpasser la concurrence.

Valona dispose d'une base de données exclusive de plus de 200 000 sources de données commerciales mondiales uniques, y compris des ensembles de données spécifiques à chaque secteur. Les informations sont collectées pour générer des informations précieuses pour plus de 350 000 utilisateurs quotidiens, en traduisant en anglais des données provenant de plus de 115 langues.

Grâce à sa surveillance continue de l'environnement commercial mondial, Valona reçoit la confiance de sociétés Fortune 500 telles que Goodyear, HSBC, Bosch, Philips et Cintas depuis 1999, en leur fournissant des prévisions stratégiques pour façonner leur avenir.

Pour savoir plus sur Valona : valonaintelligence.com

