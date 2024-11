Valona Intelligence integriert marktführendes Foresight-Tools in seine Plattform

Trend Radar zur nahtlosen Überbrückung der bisherigen Kluft zwischen operativer Marktbeobachtung und strategischer Vorausschau

HELSINKI, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Valona, ein globaler Vorreiter für KI-gesteuerte Wettbewerbs- und Marktbeobachtungslösungen (Competitve & Market Intelligence Solutions), startet eine Partnerschaft mit FIBRES, um Kunden weltweit faktenbasierte Prognosen und andere zukunftsgerichtete Markteinblicken zu ermöglichen. Diese Initiative verbessert für Kunden die strategische Bereitschaft, Markttrends zu antizipieren und alternative Zukunftsszenarien zu entwickeln.

Valona integriert die eigene marktführende KI-Plattform mit den Foresight-Tools von FIBRES. Diese Partnerschaft bietet Unternehmen eine einzigartige Kombination aus fortschrittlichen KI-Funktionen für Echtzeiterkenntnisse und deren vorausschauende Implikationen. Sie gibt Unternehmen intuitive Werkzeuge an die Hand, um Zukunftstrends und -szenarien zu visualisieren und so die Entscheidungsfindung, die strategische Agilität und das proaktive Risikomanagement zu verbessern.

Die Fähigkeit, kritische schwache Signale zu erkennen und zu verfolgen, hilft der Unternehmensführung, strategisch und nachhaltig in einer sich schnell verändernden Marktlandschaft zu navigieren

Kimmo Havu, CEO von Valona, erklärt: „Unsere Partnerschaft überbrückt die Lücke zwischen strategischer Vorausschau und operativer Marktbeobachtung, indem sie integrierte Tools gepaart mit einem umfassenden Verständnis für Strategien in Bezug auf Kunden, Wettbewerber und Lieferanten bereitstellt."

Er fährt fort: „Die meisten unserer Kunden sind weltweit in hochinnovativen Branchen tätig, in denen die Menge an relevanten Daten explodiert ist. Die effiziente Auswertung dieser Daten ist entscheidend für eine bessere Entscheidungsfindung und die Erstellung von Zukunftsszenarien – genau das wollen wir mit dieser Partnerschaft erreichen."

Havu betont das Anwenderpotenzial über das Topmanagement hinaus, da auch eher taktische Entscheidungen wie Preisgestaltung und Produkteinführung unterstützt werden. „Echte Foresight verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da sie den Trends und Entwicklungen immer einen Schritt voraus sind", schließt er.

Panu Kause, CEO von FIBRES, teilt seine Begeisterung über die Partnerschaft: „Wir freuen uns, unser Tool für Futures Intelligence in die Valona-Plattform zu integrieren. Kontinuierliche Vorausschau ist für globale Unternehmen heute von zentraler Bedeutung, und unsere kombinierten Tools ermöglichen es Unternehmen, blinde Flecken aufzudecken, Vorausschau zu visualisieren und solide und zukunftssichere Strategien zu entwickeln."

Über Valona Intelligence

Valona Intelligence, der von Forrester und Gartner anerkannte führende Anbieter von KI-Lösungen für Markt- und Wettbewerbsinformationen, verbindet generative KI mit Expertenanalysen, um großen Unternehmen und Herstellern zu relevanten Erkenntnissen und fundierten Entscheidungen zu verhelfen.

Durch die Bereitstellung hyperrelevanter, globaler Einblicke in Echtzeit versetzt Valona Führungskräfte in die Lage, ihr Marktumfeld, ihre Risiken und Chancen zu verstehen, und stattet sie mit Weitblick und einer globalen Perspektive aus. Unterstützt von einem branchenkundigen Analyseteam hilft die KI-gestützte Plattform von Valona Unternehmen, ihre Wachstumsziele zu erreichen, neue Märkte zu erschließen, die Produktentwicklung zu verbessern, Störungen in der Lieferkette zu antizipieren, Marktbedrohungen zu bewältigen und die Konkurrenz zu übertreffen.

Valona unterhält eine firmeneigene Datenbank mit über 200.000 einzigartigen, branchenspezifischen globalen Geschäftsdatenquellen. Die Informationen werden gesammelt, um wertvolle Erkenntnisse für über 350.000 tägliche Nutzer zu gewinnen, wobei Daten aus über 120 Sprachen ins Englische übersetzt werden.

Durch die Überwachung des globalen Geschäftsumfelds rund um die Uhr hat Valona seit 1999 Fortune-500-Unternehmen wie Goodyear, HSBC, Bosch, Philips und Cintas mit strategischem Weitblick bei der Gestaltung ihrer Zukunft unterstützt.

Erfahren Sie mehr über Valona: valonaintelligence.com

