Valona lance des outils de prospective de pointe pour les entreprises internationales

Quand la veille stratégique rejoint la prospective

HELSINKI, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Valona, pionnier des solutions de veille concurrentielle et marché alimentées par l'IA, annonce un partenariat pour aider les entreprises à intégrer la prospective à la veille. Cette initiative renforce la planification stratégique en permettant aux entreprises d'anticiper les tendances du marché et de développer des scénarios futurs alternatifs.

Valona s'associe à FIBRES et intègre à la plateforme d'IA de Valona, leader du marché, les outils de prospective de FIBRES. Ce partenariat permet aux entreprises de bénéficier d'une combinaison unique de capacités d'IA avancées pour des insights en temps réel et une veille prospective. Il dote les organisations d'outils intuitifs pour visualiser les tendances et les scénarios futurs, améliorant ainsi la prise de décision, l'agilité stratégique et la gestion proactive des risques.

La capacité à cartographier et à suivre les signaux faibles aide les dirigeants dans leurs orientations stratégiques et durables, dans un environnement concurrentiel en constante évolution.

Kimmo Havu, PDG de Valona, déclare : « Notre partenariat comble le fossé entre la prospective et la veille stratégique, en fournissant des outils intégrés et une compréhension globale pour éclairer les stratégies concernant les clients, les concurrents et les fournisseurs ».

ll poursuit : « La plupart de nos clients opèrent à l'échelle mondiale dans des secteurs très innovants où le volume de données pertinentes a explosé. Il est essentiel de donner un sens à ces données pour améliorer la prise de décisions et l'élaboration de scénarios pour l'avenir ; c'est exactement ce que nous voulons atteindre avec ce partenariat ».

Havu souligne le potentiel de la prospective au-delà de la direction générale, laquelle influence des décisions tactiques telles que le pricing et le lancement de produits. La maîtrise de la prospective procure un avantage concurrentiel, en permettant aux entreprises de rester à l'avant-garde des tendances et des bouleversements », conclut-il.

Panu Kause, PDG de FIBRES, partage son enthousiasme quant à ce partenariat : « Nous sommes ravis d'intégrer notre outil d'intelligence prospective à la plateforme Valona. La prospective continue est un enjeu clé pour les entreprises internationales aujourd'hui, et nos outils combinés permettent aux entreprises de détecter les zones d'ombre, de visualiser la prospective et de développer des stratégies résilientes et à l'épreuve du futur ».

Contact média:

Kati Tammisto

CMO, Valona Intelligence

[email protected]

+358 40 775 7162

A propos de Valona Intelligence

Valona Intelligence, le premier fournisseur de solutions d'IA d'intelligence concurrentielle et de marché, reconnu par Forrester et Gartner, associe l'IA générative à l'analyse d'experts pour fournir des informations cruciales et pertinentes aux grandes entreprises.

En offrant des insights en temps réel à l'échelle mondiale, Valona permet aux cadres d'entreprise de comprendre l'environnement, les risques et les opportunités de leur marché, en les dotant d'une vision prospective et d'une perspective globale. Soutenue par une équipe d'analystes experts du secteur, la plateforme Valona, alimentée par l'IA, aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance, à s'implanter sur de nouveaux marchés, à améliorer le développement de leurs produits, à anticiper les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à gérer les menaces et à devancer la concurrence.

Valona dispose d'une base de données propriétaire de plus de 200.000 sources spécialisées uniques et spécifiques à chaque industrie. Les informations sont collectées pour générer des insights critiques pour plus de 350.000 utilisateurs quotidiens, depuis des sources en plus de 120 langues traduites en anglais.

En surveillant l'environnement économique global 24h sur 24 et 7 jours sur 7, Valona a servi des entreprises du Fortune 500 telles que Goodyear, HSBC, Bosch, Philips et Cintas, et offre depuis 1999 une prospective stratégique pour façonner l'avenir.

A propos de Valona: valonaintelligence.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2549045/Valona_Intelligence_Logo.jpg