Valores de marca da GAC MOTOR | Entender a "inovação tecnológica"

O centro de P&D da GAC, sob a bandeira do GAC Group, integra a inovação no processo de fabricação. O centro de P&D trabalha ininterruptamente nos bastidores para desenvolver tecnologias automotivas internas e de ponta que tornam os carros mais rápidos, mais silenciosos, mais ecológicos e mais agradáveis do que nunca.

Foram investidos mais de 30 bilhões de yuans em pesquisas independentes na GAC, rendendo vários novos avanços interessantes. Em 2021, a GAC lançou e patenteou a "tecnologia de bateria de placa negativa de esponja de silício", que faz com que a folha de silício negativa dentro da bateria seja tão macia e elástica quanto uma esponja, aumentando a resistência da bateria ao desgaste por carregamento e oferecendo maior capacidade de armazenamento. O volume e o peso de uma única bateria podem ser reduzidos em 20% e 14%, respectivamente, com reduções previstas para chegar a 50% no futuro.

Na cabine de comando: sistemas inteligentes

Os novos recursos tecnológicos exclusivos do interior do veículo incluem o ecossistema de carro inteligente ADiGO 4.0, que cria um "cockpit inteligente" por meio da combinação de um "sistema de controle de voz inteligente" altamente preciso, um modo de piloto automático altamente capaz e amplos recursos de IoT.

Outros desenvolvimentos tecnológicos voltados para o consumidor que tornam a GAC tão popular com os consumidores mais jovens são os recursos que se concentram na conveniência e no conforto, como carregamento de dispositivos sem fio, janelas panorâmicas, telas sensíveis ao toque que podem ser controladas por deslizamento, exatamente como um smartphone, câmeras de estacionamento 360 graus e botões para regulagem da posição dos bancos com memória.

Todas essas inovações cuidadosa e amplamente testadas oferecem aos consumidores uma nova experiência de condução que utiliza tecnologias globais de ponta. Essa disposição de adotar mudanças tecnológicas é o que diferencia a GAC MOTOR, que sempre se empenha em "IR E MUDAR".

Com a perfeição como objetivo final, a GAC MOTOR está preparada para romper barreiras tecnológicas e avançar ainda mais em escala mundial. Sem inovação, não há mudança; sem mudança, não há progresso. A inovação tecnológica é a essência da marca GAC MOTOR, e estamos entusiasmados em ver como os mais novos recursos, desde tecnologias mais ecológicas até veículos inteligentes ou autônomos, mudarão a vida móvel dos clientes no futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1549597/image1.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR