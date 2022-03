ValueLabs identificada como Contender na avaliação Provider Lens™ do ISG para o estudo de serviços e soluções de contêineres gerenciados para 2021, para os mercados dos EUA e da Europa

HYDERABAD, Índia, 24 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O ISG nomeou a ValueLabs como concorrente de produtos por sua excelência em serviços de contêineres gerenciados. Em seu relatório, o ISG citou a versatilidade do produto da ValueLabs, sua extensa rede de parcerias e sua força de trabalho altamente qualificada.

Entre os principais destaques mencionados pelo ISG estão:

Versatilidade do produto: simplicidade e inovação são os principais diferenciais da ValueLabs que ajudaram as empresas a incorporar níveis significativos de automação, reduzindo o número de máquinas virtuais (VM) e o tempo de implementação. Ampla rede de parcerias: a ValueLabs possui uma extensa rede de parcerias, incluindo algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, como AWS, Episerver, Google, Microsoft, Oracle, Salesforce e WSO2. Mão de obra qualificada: implementar microsserviços em plataformas independentes de nuvem usando Kubernetes é uma grande tendência nos EUA e na Europa. Como resultado, a ValueLabs se concentra em aprimorar o conhecimento técnico de suas equipes de desenvolvimento em arquitetura conteinerizada para mitigar a deficiência desse conjunto de habilidades em seus clientes corporativos nas regiões dos EUA e da Europa.

Acesse o relatório completo aqui : https://www.valuelabs.com/industry_reports/valuelabs-named-product-challenger-in-isg-provider-lens-managed-container-services-solutions/

O relatório ISG Provider Lens™ 2021 é um relatório independente de comparação de prestadores de serviços. Utilizando pesquisas orientadas por dados, eles analisaram mais de 55 provedores líderes de serviços de soluções de contêineres de última geração, analisando sua estratégia e visão, inovação, impacto no mercado, presença geográfica, avanços tecnológicos e dinâmica de entrega de serviços. Os serviços de contêineres gerenciados da ValueLabs se destacaram pela capacidade de oferecer um portfólio robusto de serviços de contêiner, com aceleradores prontamente disponíveis.

"Desde o início, colocamos empatia e serviço em tudo o que fazemos", disse Vijay Koppula, vice-presidente sênior de consultoria digital da ValueLabs. "Queríamos ajudar nossos clientes a iniciar sua jornada de DevOps de forma rápida e fácil. Nossos serviços de contêineres gerenciados fazem isso com uma plataforma DevSecOps totalmente personalizável e independente da nuvem. Este reconhecimento é uma verdadeira honra, já que mostra o poder de posicionar as necessidades do cliente no centro do processo de desenvolvimento."

Sobre a ValueLabs

A ValueLabs é uma empresa global de tecnologia especializada em engenharia de produtos de software, tecnologia de dados, design e consultoria, impulsionada pelo nosso Digital Flywheel™. Nos últimos 25 anos, a empresa expandiu para 28 locais, com mais de 6.500 colaboradores e mais de 200 clientes em todo o mundo. Seu foco em funcionários e clientes resultou em Net Promoter Scores (NPS) mais altos do setor com mais de 74 e 88, respectivamente.

