Vamos a celebrar ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving! en Chicago con servicios gratis y un día de diversión para toda la familia

"Durante doce años ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! ha proporcionado educación nutricional, exámenes de salud gratis y actividades para el bienestar de nuestras comunidades en todo el país ", dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. "Para continuar nuestro trabajo y aumentar la inclusión de los hispanos en la investigación clínica y biomédica, estamos llevando el Programa Científico All of Us a nuestras comunidades. La participación de diversas comunidades en All of Usayudará a sentar las bases para una nueva era de atención médica donde la medicina se adapta a cada persona ".

El Programa Científico All of Us es un ambicioso esfuerzo para promover la prevención, el tratamiento y el cuidado individualizado de personas de todos los orígenes. Todas las personas mayores de 18 años sin importar su estado de salud podrán inscribirse en el programa. Al colaborar con 1 millón de personas que compartirán su propia información en el transcurso de varios años, el Programa Científico All of Us resultará en mayor precisión en la investigación científica para la prevención y el tratamiento de una variedad de afecciones.

"Estos son tiempos llenos de estrés para muchas personas y mantenerse saludable es importante - su cuerpo es su recurso más importante" dijo Esther Sciammarella, directora ejecutiva de la Coalición para la Salud Hispana de Chicago. "Este año, los participantes tienen la oportunidad de aprender más sobre la medicina participando en All of Us. Esperamos que las personas aprovechen esta oportunidad, ya que puede conducir a que se desarrollen mejores medicamentos para ellos y para sus familias".

Qué:

Exámenes e información de salud: pruebas de presión arterial, colesterol, diabetes, exámenes de la vista; próstata y dentales, y ayuda para inscribirse en Medicare y Medicaid.

pruebas de presión arterial, colesterol, diabetes, exámenes de la vista; próstata y dentales, y ayuda para inscribirse en Medicare y Medicaid. Ejercicios y deporte: caminata familiar y torneo de fútbol juvenil

caminata familiar y torneo de fútbol juvenil Nutrición: frutas frescas, aperitivos saludables y recursos educativos sobre nutrición

frutas frescas, aperitivos saludables y recursos educativos sobre nutrición Ciencia: participación del Programa Científico All of Us

Dónde: McKinley Park Field House ubicado en la 2210 West Pershing Road en Chicago

Cuándo: sábado 9 de junio del 2018 de 10:00 am a 2:00 pm

Precio: GRATIS!

"Nos complace brindar apoyo continuo a los eventos ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! en todo el país", dijo Robert Forrester, presidente y CEO de Newman's Own Foundation. "Estos programas reúnen a las comunidades, capacitan a las personas para mejorar su salud y abordan una amplia gama de necesidades a nivel local".

¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! es patrocinado a nivel nacional por Healthy Americas Foundation, la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos y la Newman's Own Foundation. La lista completa de eventos está disponible en www.vivetuvida.org.

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

