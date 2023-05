Vantage conquista os maiores prêmios por seus programas de parceria

PORT VILA, Vanuatu, 22 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A corretora de ativos múltiplos Vantage (ou "Vantage Markets") tem o prazer de anunciar que seus programas de parceria foram reconhecidos na LATAM, MENA e globalmente.

A Vantage recebeu o "Best Introducing Broker Program MENA 2023" e o "Best Affiliate Program LATAM 2023" no International Business Magazine Awards 2023. Globalmente, a Vantage foi premiada com o "Best Forex Affiliate Program, Global 2023" e "Best Affiliate Program, Global 2023" pela Global Brands Magazine.

A Vantage construiu uma comunidade de parceria próspera ao longo dos anos, com mais de 20.000 afiliados ativos e corretores de introdução (IBs, Introducicng Brokers) globalmente, e algumas das comissões e estruturas de desconto mais generosas e flexíveis do setor. As plataformas de seus parceiros - CellXpert e portal Next-Gen IB - fornecem recursos educacionais e de marketing abrangentes que capacitam afiliados e IBs a aumentar sua rede, com o suporte de que seus clientes precisam.

No ano passado, a Vantage organizou com sucesso a Affiliate World Cup 2022 - uma competição de parceria global projetada para recompensar seus afiliados e IBs por seu apoio e contribuição.

Nino Rong, gerente do programa de afiliados da Vantage LATAM, diz: "Na Vantage, pretendemos oferecer a melhor estrutura e programa de referência para atender aos requisitos locais, para que nossos parceiros novos e existentes possam construir um ecossistema sustentável e monetizar seus esforços de divulgação e engajamento".

Nadine Azzam, diretor da MENA, Vantage, acrescenta: "Estamos honrados por sermos reconhecidos no International Business Magazine Awards 2023 de e gostaríamos de agradecer aos nossos valiosos parceiros, uma pedra angular fundamental de nossos negócios, por seu apoio contínuo".

Marc Despallieres, Diretor de estratégia e negociação da Vantage, disse: "Nosso crescimento ao longo dos anos foi sustentado pelo sucesso de nossas afiliadas e das IBs sob a Vantage Partners. Mesmo com a expansão de nossos negócios de varejo, continuamos totalmente comprometidos em oferecer às nossas afiliadas e IBs os melhores recursos e suporte para construir seus negócios no longo prazo".

Sobre a Vantage

A Vantage (ou Vantage Markets) é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar CFD em Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, as entidades Vantage agora têm mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo móvel de trading premiado e uma plataforma de trading fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading.

