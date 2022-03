Vantage ganha prêmio de melhor provedora de serviços de negociação na APAC na premiação ADVFN International Financial Awards de 2022

SINGAPURA, 22 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Vantage, corretora internacional de múltiplos ativos, anuncia hoje que foi selecionada como a "melhor provedora de serviços de negociação na APAC (Ásia-Pacífico)" na ADVFN International Financial Awards de 2022.

O prêmio concedido por um painel de jurados, agora em seu oitavo ano, reconhece e homenageia os melhores produtos e serviços dos setores financeiros tradicionais e de Fintech.

"Estamos honrados em receber este prêmio na ADVFN International Financial Awards de 2022", disse Marc Despallieres, diretor de estratégia da Vantage. "Este prêmio realmente serve para validar nossos esforços conforme continuamos a inovar e desenvolver nossa presença na região da APAC, oferecendo a nossos clientes o melhor ecossistema de negociação da categoria."

"A Vantage atua na região da APAC há alguns anos, mas com a sofisticação crescente e as expectativas mais altas de nossos clientes, sabíamos que não poderíamos ser complacentes."

"Ao contrário disso, continuamos nosso trabalho em mercados emergentes, melhorando a experiência do usuário de nossos clientes, oferecendo as ferramentas necessárias para uma execução tranquila, expandindo nossas regiões operacionais para alcançar os clientes que precisavam de maior acesso e aumentando nossas ofertas de produtos, mantendo, ao mesmo tempo, nossas baixas taxas de negociação para atender às necessidades de negociação dos clientes."

"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para oferecer meu sincero agradecimento a nossa equipe por seu trabalho árduo, bem como a nossos clientes por seu apoio inabalável à Vantage."

Este é o segundo maior prêmio que a Vantage recebeu na região da APAC, desde a grande reformulação da marca em 2021. A Vantage foi reconhecida anteriormente no Transform Awards Asia de 2021 , uma premiação da APAC que reconhece a excelência e inovação no desenvolvimento de marcas.

Na premiação Transform Awards Asia, a Vantage recebeu os prêmios de "melhor projeto de desenvolvimento de marca a refletir mudança em missão, valores ou posicionamento de mercado" e de "melhor identidade visual do setor de serviços financeiros".

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices e ações.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Vantage atualmente conta com mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável e uma plataforma mais rápida e simples, que permite aos clientes aproveitar as oportunidades de negociação.

Seja capaz de negociar com base nas oportunidades do mercado ao fazer suas

negociações de forma mais inteligente com a @vantage.

