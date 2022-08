Vantage s'associe au UNHCR pour organiser une collecte de fonds internationale pour les réfugiés et verse un dollar pour chaque dollar recueilli

SINGAPOUR, 1er août 2022 /PRNewswire/ -- Vantage, courtier international multiactif, est ravi d'annoncer le lancement d'une campagne de dons d'un mois en soutien au UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, pour aider les personnes réfugiées et déplacées dans leur propre pays à travers le monde.

Vantage partners UNHCR for global fundraising activity for refugees, matches donations dollar-for-dollar.

Vantage versera une somme équivalente aux dons recueillis auprès des nouveaux clients et des clients existants, dollar pour dollar, en soutien aux efforts humanitaires entrepris par le UNHCR . La collecte de dons durera un mois jusqu'au 30 août et pourrait être prolongée en fonction des retours des clients.

Le UNHCR est une organisation mondiale qui a consacré les 70 dernières années à sauver des vies, à protéger les droits et à bâtir un avenir meilleur pour les réfugiés. Vantage et le UNHCR partagent la conviction que chacun a le droit de demander l'asile et de trouver un refuge sûr.

Selon le UNHCR, le nombre de personnes forcées de fuir les conflits, la violence, les violations des droits de l'homme et la persécution a pour la première fois atteint le chiffre record de 100 millions de personnes, mettant en évidence les causes principales que sont l'insécurité alimentaire mondiale, la crise climatique, la guerre en Ukraine et d'autres urgences de l'Afrique à l'Afghanistan.

Ann Moey, responsable des partenariats au UNHCR, a déclaré : « La solidarité internationale est plus que jamais nécessaire et tous les secteurs de la société peuvent apporter leur contribution. Le soutien de partenaires du secteur privé comme Vantage nous aide à injecter une énergie vitale dans nos efforts humanitaires et nous permet de fournir plus d'aide aux communautés vulnérables et déplacées du monde entier. »

La collecte de fonds est un nouveau pas en avant dans le parcours ESG de Vantage , poussé par le désir collectif de ses collaborateurs de rendre le monde meilleur. Cette campagne de dons fait suite au partenariat de Vantage avec Supercar Blondie dans le cadre du programme ESG Blue Carbon Initiative en Sardaigne, en Italie, ainsi qu'au parrainage pluriannuel de l'équipe McLaren MX Extreme E.

Sofiia Starchevska, ambassadrice ESG chez Vantage, a déclaré : « C'est infiniment plus stimulant et motivant de savoir que vous n'êtes pas seul à agir. L'action collective et plus puissante que l'action individuelle, et c'est ce que nous souhaitons réaliser avec cette collecte de fonds. »

« Chez Vantage, nous savons que le traumatisme mental, émotionnel et physique des personnes déplacées qui doivent se reconstruire dans un pays étranger est extrêmement éprouvant, et nous espérons que notre initiative doublera l'aide aux réfugiés qui cherchent une protection et leur permettra de reconstruire leur vie. Avec le UNHCR, nous espérons faire de la bienveillance une monnaie commune. »

