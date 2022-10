Vantage s'associe à la Commission financière pour une plus grande transparence dans la résolution externe des litiges

SYDNEY, 8 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Vantage, le courtier international multiactifs, annonce aujourd'hui son partenariat avec la Commission financière (FinaCom), un organisme d'autorégulation indépendant et un organe externe de résolution des litiges pour les entreprises opérant sur les marchés des changes et des contrats de différence (CFD).

Grâce à ce nouveau partenariat, Vantage et ses clients peuvent accéder à un large éventail de services et d'avantages liés à l'adhésion, tels que le processus de résolution impartial facilité par FinaCom, et la protection jusqu'à 20 000 € par client, couverte par le fonds de compensation de FinaCom.

Le partenariat de Vantage avec FinaCom réunit deux organisations qui s'engagent à faire respecter les normes les plus strictes en matière de pratiques commerciales par le secteur des changes, pour un environnement commercial plus crédible et plus transparent.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir établi un partenariat avec la Commission financière. Nous accordons une grande importance aux commentaires de nos clients et à leur expérience de trading avec nous, et nous sommes heureux d'avoir le soutien d'une organisation externe de résolution des litiges très réputée comme Finacom.

« Chez Vantage, nous sommes fiers de construire une entreprise qui s'engage à faire ce qui est juste, et d'être une organisation réglementée et de confiance dont nos clients et notre personnel peuvent être fiers de faire partie. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier international multiactif qui offre à ses clients un accès à un service agile et puissant pour négocier des CFD sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions.

Avec plus de 10 ans d'expérience sur le marché. Vantage compte désormais plus de 1000 employés dans plus de 30 bureaux répartis à travers le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance, une application mobile de trading primée, ainsi d'une plateforme de trading conviviale qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Vous tirerez davantage parti des opportunités de marché gagnantes lorsque vous ferez du trading plus intelligent @vantage.

À propos de la Commission financière

La Commission financière est une organisation externe indépendante de résolution des litiges pour les traders qui ne sont pas en mesure de résoudre leurs litiges directement avec leurs fournisseurs de services financiers. À l'origine, la Commission financière avait pour objectif d'offrir aux traders et aux courtiers une nouvelle approche pour résoudre les litiges survenant lors de la négociation de marchés électroniques tels que le marché des changes, puis elle s'est étendue aux CFD et aux produits dérivés connexes, en plus de certifier les plateformes technologiques utilisées pour la négociation.

