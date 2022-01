- El Gobierno de la República de Vanuatu anuncia importantes cambios en su programa de ciudadanía por inversión

PORT VILA, Vanuatu, 14 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- La República de Vanuatu se ha visto gravemente afectada por la pandemia y las continuas catástrofes naturales, lo que la ha dejado con una tasa de crecimiento decreciente y saldos fiscales agotados. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido la importancia de su Programa de Ciudadanía por Inversión (CBI), señalando que los ingresos del Programa equivalen a cerca del 50% de los ingresos del país.

Consciente de la importancia del Programa y de su impacto en el país, el actual Gobierno ha adoptado una postura proactiva para revisar y reevaluar la arquitectura del Programa con el fin de garantizar una oferta sólida que proporcione crecimiento económico al pueblo de Vanuatu y añada seguridad y protección a la comunidad internacional. Con esta intención al frente del Gobierno, la Citizenship Commission ha dado grandes pasos para identificar los riesgos del Programa. Esto ha llevado al Gobierno a tomar medidas decisivas adoptando una diligencia debida más vigorosa y un proceso de ciudadanía racionalizado.

En consonancia con el objetivo de la nación, el gobierno ha finalizado formalmente la contratación de su primer proveedor internacional de servicios de diligencia debida, la agencia de Reino Unido FACT UK. Esta empresa es la primera de las principales agencias de diligencia debida a nivel mundial que ha sido designada para prestar un sólido servicio de diligencia debida. El consejero delegado de Fact UK, Kieron Sharp, con una amplia experiencia internacional al haber sido formado por la Academia del FBI y haber actuado también como jefe de delitos económicos en Interpol, dirige un equipo altamente cualificado. El Gobierno acoge con satisfacción el nombramiento como primer intento de investigar a fondo a los candidatos del CBI. FACT UK realizará amplias comprobaciones que abarcan las listas de sanciones, las comprobaciones de fuentes abiertas y las evaluaciones sobre el terreno. También lidera la protección de la propiedad intelectual, la inteligencia y la informática forense, junto con la investigación forense y la verificación de la seguridad.

Los procesos de diligencia debida de Vanuatu se reforzarán aún más para garantizar que sólo los inversores de buena reputación puedan obtener la ciudadanía. Por lo tanto, cada solicitud de inversor se someterá a una exhaustiva y cuidadosa auditoría para mitigar cualquier riesgo en materia de seguridad, delitos financieros y reputación. No se escatimarán recursos en el ejercicio de diligencia debida para garantizar la protección y la seguridad tanto de Vanuatu como de la comunidad internacional.

El Gobierno llevará a cabo de forma retroactiva comprobaciones completas de diligencia debida de todos los solicitantes de CBI a los que se les haya concedido la ciudadanía en los últimos seis años para garantizar que sólo se ha aprobado a solicitantes de buena reputación. Si un ciudadano económico no supera la comprobación de diligencia debida, es probable que se le revoque la ciudadanía.

El país utilizará un enfoque de varios niveles en el que participarán varias entidades, entre ellas agentes autorizados, unidades del CBI, una empresa independiente de diligencia debida, organismos policiales y de inteligencia y gobiernos asociados. Se llevará a cabo una revisión exhaustiva del Programa para restablecer sus protocolos, ajustando el Programa a las normas aceptadas internacionalmente. Nuestro recién nombrado proveedor de servicios de marketing, CS Global Partners , ayudará, guiará y asesorará al Gobierno para rediseñar toda la oferta del CBI.

"Estamos orgullosos de los pasos progresivos que hemos dado como país para reforzar el proceso de solicitud y verificación de nuestro Programa CBI. Tras un largo proceso de selección de socios estratégicos, esperamos dar forma al Programa para que tenga una gran reputación y sea reconocido a nivel mundial".

"Nos tomamos muy en serio la seguridad de todas las naciones y no pondremos en peligro los controles de seguridad de los solicitantes que quieran obtener la ciudadanía en Vanuatu. Nuestros esfuerzos por aumentar las capacidades en este ámbito son testimonio de nuestro respeto por las relaciones internacionales".

El país ha realizado un amplio trabajo con socios internacionales para garantizar que pueda competir con éxito en el mercado global. El Parlamento de Vanuatu aprobó recientemente su primera Ley de Ciberdelincuencia, tras la asistencia técnica recibida en 2018 del Consejo de Europa a través de su proyecto de Acción Global sobre Ciberdelincuencia Ampliada ( GLACY+ ), cuyo objetivo es armonizar la legislación nacional del país con las normas internacionales en la materia.

Vanuatu mantiene una larga relación con el Consejo de Europa, habiendo participado desde 2011 en unas quince actividades de desarrollo de capacidades regionales, internacionales y nacionales.

SOURCE Government of the Republic of Vanuatu