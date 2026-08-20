VAPORESSO célèbre son 11e anniversaire : promouvoir l'innovation technologique et renforcer ses liens à l'échelle mondiale

SHENZHEN, Chine, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, leader mondial et pionnier du secteur du vapotage, a officiellement lancé sa campagne mondiale à l'occasion de son 11ee anniversaire, sous le thème « Once Again, Beyond Ordinary » (Dépasser l'ordinaire, encore une fois). Cette étape ouvre un nouveau chapitre important dans les 11 années d'innovation technologique et de croissance mondiale de la marque.

Une année marquée par des avancées stratégiques et des innovations révolutionnaires

Global creators visit VAPORESSO headquarters in Shenzhen Visitors engage with VAPORESSO AI interactive station

Au cours de l'année écoulée, VAPORESSO a considérablement renforcé la présence mondiale de sa marque, comme en témoigne notamment son partenariat de sponsoring avec la Fédération argentine de football (AFA). Ce partenariat fait le lien entre la philosophie de marque de VAPORESSO, « DÉPASSER L'ORDINAIRE », et l'esprit de compétition d'AFA. Cette volonté commune de repousser les limites se traduit par l'évolution constante de la gamme de produits VAPORESSO, qui s'enrichit régulièrement d'innovations.

Le tout nouveau XROS 6 est équipé des systèmes innovants de flux d'air 60S Smart Prime et VENTURI. Le modèle XROS PRO 2 repousse les limites du design grâce à son châssis léger et haut de gamme en alliage de magnésium, tandis que les modèles XROS 5 et XROS 5 MINI intègrent la technologie COREX 3.0 pour optimiser les performances. Le LUXE XR MAX 2 intègre une batterie haute densité dans un châssis compact. Dotés de la technologie VAPORESSO Dual Mesh, les modèles VIBE SE et VIBE NANO redéfinissent l'expérience de vapotage.

Des créateurs du monde entier visitent le siège social de VAPORESSO à Shenzhen

Dans le cadre de sa campagne d'anniversaire, VAPORESSO a invité un groupe de créateurs partenaires du monde entier en Chine pour une visite exclusive de quatre jours, leur donnant un aperçu inédit des coulisses de la production et de l'écosystème technologique de la marque.

Au cours de leur séjour au siège social de VAPORESSO à Shenzhen, les créateurs ont participé à des activités en équipe et à des expériences interactives, telles que des test d'arôme à l'aveugle et des discussions avec des spécialistes de la R&D sur le développement des arômes. Ils ont également rencontré des chefs de produit, afin d'échanger leurs points de vue sur les tendances du marché, les attentes concernant les futurs produits et les lancements à venir.

Par ailleurs, cette visite a également donné lieu à une nouvelle visite guidée des coulisses des sites de production de VAPORESSO, au cours de laquelle les créateurs ont pu découvrir les processus de production, la gestion de la qualité et l'innovation dans le domaine de la fabrication. Le programme prévoyait également la visite de sites emblématiques de Shenzhen, afin d'avoir un aperçu de l'environnement tourné vers la technologie et la culture locale de la ville où VAPORESSO a son siège.

Diffuser l'expérience de cet anniversaire sur les marchés mondiaux grâce à l'intelligence artificielle

Par ailleurs, VAPORESSO a déployé des installations interactives basées sur l'IA dans certains magasins évoluant sur des marchés clés, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Indonésie et aux Émirats arabes unis, afin de proposer une expérience de marque hors ligne captivante et partageable.

Conçue pour transformer cet événement en une aventure riche en expérience et en partage, ces installations ont permis aux visiteurs de vivre une expérience immersive grâce à l'intelligence artificielle, au cours de laquelle ils ont pu créer ensemble des designs d'interface personnalisés pour cet anniversaire et recevoir des cadeaux VAPORESSO sur mesure.

Inviter les utilisateurs à partager leurs propres expériences

Par ailleurs, dans le cadre des célébrations de ce 11e anniversaire, le site Web officiel de VAPORESSO et ses réseaux sociaux invitent les utilisateurs à partager en ligne leurs propres moments marquants pour tenter de remporter des produits dérivés en édition limitée créés pour l'occasion. Les récits les plus parlants sélectionnés feront l'objet de vidéos personnalisées racontant l'histoire des utilisateurs. VAPORESSO est convaincu que « DÉPASSER L'ORDINAIRE » sera bien plus qu'un simple slogan grâce au vécu de tout un chacun au quotidien : il deviendra une expression commune façonnée par les utilisateurs du monde entier.

A l'aube de sa 12e année d'existence, VAPORESSO reste déterminée à faire progresser la technologie du vapotage grâce à une innovation constante, à des normes de qualité rigoureuses et à une conception orientée utilisateur. Aux côtés de sa communauté mondiale de fumeurs adultes et de ses partenaires, VAPORESSO continuera à DÉPASSER L'ORDINAIRE, à explorer de nouvelles possibilités et à écrire le prochain chapitre de son histoire.

Pour plus d'informations sur VAPORESSO, consultez le site Web à l'adresse suivante : https://www.vaporesso.com/