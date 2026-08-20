VAPORESSO feiert sein 11-jähriges Jubiläum, treibt technologische Innovationen voran und stärkt globale Verbindungen

SHENZHEN, China, 21. August 2026 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, ein weltweit führendes Unternehmen und Pionier in der Vaping-Branche, hat offiziell seine globale Kampagne zum 11-jährigen Jubiläum unter dem Motto „Once Again, Beyond Ordinary" („Wieder einmal außergewöhnlich") gestartet. Dieser Meilenstein markiert ein weiteres wichtiges Kapitel in der elfjährigen Geschichte der Marke, die von technologischer Innovation und weltweitem Wachstum geprägt ist.

Ein Jahr voller strategischer Fortschritte und bahnbrechender Innovationen

Global creators visit VAPORESSO headquarters in Shenzhen Visitors engage with VAPORESSO AI interactive station

Im vergangenen Jahr hat VAPORESSO seine weltweite Markenpräsenz deutlich gestärkt, was insbesondere durch die Sponsoring-Partnerschaft mit dem argentinischen Fußballverband (AFA) unterstrichen wurde. Die Partnerschaft verbindet die Markenphilosophie „MOVE BEYOND ORDINARY" („Über das Gewöhnliche hinausgehen") von VAPORESSO mit dem Siegeswillen von AFA. Dieses gemeinsame Bestreben, Grenzen zu überschreiten, spiegelt sich in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produktportfolios von VAPORESSO wider, das durch eine Reihe von Innovationen geprägt ist.

Der neu vorgestellte XROS 6 verfügt über die innovativen Technologien 60s Smart Prime und VENTURI Airflow. Der XROS PRO 2 setzt mit seinem leichten und hochwertigen Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung neue Maßstäbe im Design, während der XROS 5 und der XROS 5 MINI die COREX 3.0 Technologie nutzen, um die Leistung zu steigern. Der LUXE XR MAX 2 vereint einen Akku mit hoher Energiedichte in einem kompakten Gehäuse. Ausgestattet mit der VAPORESSO Dual-Mesh-Technologie setzen die Modelle VIBE SE und VIBE NANO neue Maßstäbe beim Dampferlebnis.

Creator aus aller Welt besuchen den VAPORESSO-Hauptsitz in Shenzhen

Anlässlich der Jubiläumskampagne lud VAPORESSO eine Gruppe internationaler Creator-Partner zu einem exklusiven viertägigen Besuch nach China ein und gewährte ihnen einen beispiellosen Blick hinter die Kulissen des Produktions- und Technologieökosystems der Marke.

Während ihres Aufenthalts in der VAPORESSO-Zentrale in Shenzhen nahmen Creator an Teamaktivitäten und interaktiven Erlebnissen teil, darunter Blindverkostungen sowie Gespräche mit Spezialisten für Forschung und Entwicklung über die Entwicklung von Aromen. Außerdem trafen sie sich mit Produktmanagern, um sich über Markttrends, Erwartungen an zukünftige Produkte und bevorstehende Neuerscheinungen auszutauschen.

Darüber hinaus stand eine weitere Führung durch die Produktionsstätten von VAPORESSO auf dem Programm, bei der die Creator Einblicke in die Produktionsprozesse, das Qualitätsmanagement und die Innovationen in der Fertigung erhielten. Auf dem Programm standen außerdem Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten in Shenzhen, um einen Einblick in das technologieorientierte Umfeld und die lokale Kultur der Stadt zu gewinnen, in der VAPORESSO seinen Sitz hat.

Das Jubiläumserlebnis mithilfe von KI-Technologie auf globale Märkte bringen

Unterdessen hat VAPORESSO in ausgewählten Geschäften in wichtigen Märkten, darunter das Vereinigte Königreich, die USA, Frankreich, Indonesien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, interaktive KI-Installationen eingeführt, um ein ansprechendes Offline-Markenerlebnis zu schaffen, das sich auch in sozialen Medien teilen lässt.

Die Installationen sollten die Feier in ein Erlebnis verwandeln, das man gemeinsam genießen und teilen kann. Dabei konnten Besucher in ein immersives KI-Erlebnis eintauchen, personalisierte Designs für Jubiläumsoberflächen mitgestalten und individuelle VAPORESSO-Geschenke erhalten.

Nutzer dazu einladen, ihre eigenen Geschichten zu teilen

Außerdem laden die offizielle Website von VAPORESSO sowie die Social-Media-Kanäle im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten die Nutzer dazu ein, ihre eigenen Durchbruchsmomente online zu teilen und damit die Chance auf limitierte Merchandise-Artikel zum 11-jährigen Jubiläum zu erhalten. Ausgewählte Geschichten werden in individuelle Videos über die Erlebnisse der Nutzer umgesetzt. VAPORESSO ist davon überzeugt, dass reale Erlebnisse die Kraft haben, aus „MOVE BEYOND ORDINARY" mehr als nur einen Slogan zu machen, nämlich einen gemeinsamen Ausdruck, der von Nutzern auf der ganzen Welt geprägt wird.

Auch im 12. Jahr seines Bestehens setzt sich VAPORESSO weiterhin dafür ein, die Vaping-Technologie durch kontinuierliche Innovation, strenge Qualitätsstandards und nutzerorientiertes Design voranzubringen. Gemeinsam mit seiner weltweiten Gemeinschaft aus erwachsenen Rauchern und Partnern wird VAPORESSO auch weiterhin im Sinne von „MOVE BEYOND ORDINARY" neue Möglichkeiten erkunden sowie das nächste Kapitel seiner Reise gestalten.

Weitere Informationen zu VAPORESSO finden Sie auf: https://www.vaporesso.com/