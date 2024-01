VAPORESSO établit un nouveau record en remportant plus de 130 récompenses en 2023

SHENZHEN, Chine, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , l'un des principaux innovateurs de l'industrie du vapotage, a franchi une étape historique en 2023 en remportant plus de 130 prix internationaux et d'autorité décernés par plusieurs organisations industrielles et médias, ce qui souligne les prouesses en matière d'innovation et le leadership international de la marque.

En 2023, VAPORESSO a reçu la reconnaissance de médias faisant autorité tels que Ecigclick, Vapouround et VersedVaper, remportant plus d'une douzaine de prix parmi les meilleures marques internationales. Cette réussite marque une étape importante dans le parcours de la marque pour devenir un leader mondial dans le secteur des dispositifs de vapotage à système ouvert. Grâce à des efforts constants en matière de recherche, de développement et de satisfaction de la clientèle, la marque a obtenu une reconnaissance et une acclamation pour ses produits de haute qualité et sa technologie de pointe.

Les récompenses que VAPORESSO a reçues témoignent de la conception exceptionnelle de ses produits et de sa force d'innovation. En 2023, VAPORESSO a également remporté plusieurs prix professionnels internationaux de design, notamment les MUSE Design Awards, les German Design Awards, les London Design Awards et les French Design Awards. Ces récompenses témoignent de la volonté de VAPORESSO d'exceller et d'innover en matière de design. En plaçant constamment la barre plus haut et en établissant de nouvelles références en matière de conception et de fonctionnalité des appareils de vapotage, VAPORESSO a joué un rôle essentiel dans l'évolution du secteur.

En outre, plusieurs produits innovants de la marque, tels que la série XROS 3, les séries LUXE X, ARMOUR et VAPORESSO COSS, ont remporté de nombreux prix décernés par les médias. En particulier, COSS, en tant qu'innovation perturbatrice dans l'industrie, a remporté le prestigieux Golden Leaf Award for Innovation, ce qui confirme la force d'innovation des produits de la marque au niveau international.

Ces nombreuses récompenses témoignent non seulement des réalisations remarquables de VAPORESSO, mais aussi de sa contribution à la croissance et à aux progrès de l'industrie. VAPORESSO reste fidèle à son aspiration initiale, convaincue que les actions créent l'extraordinaire. Elle s'est engagée à respecter les trois valeurs fondamentales de sa marque, INNOVATION, FIABILITÉ et STYLE, en s'efforçant d'apporter des solutions innovantes aux problèmes de l'industrie. Avec un engagement inébranlable pour l'excellence, VAPORESSO vise à s'établir comme une marque internationale de confiance, en fournissant des expériences inégalées à ses utilisateurs et clients estimés.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.vaporesso.com/awards