VAPORESSO franchit une étape importante en obtenant la certification du MoIAT pour 11 produits de vapotage aux Émirats arabes unis

SHENZHEN, Chine, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, la marque leader de l'industrie du vapotage, a fièrement annoncé sa réussite en tant que première marque de cigarette électronique enregistrée et autorisée à vendre aux Émirats arabes unis (EAU) par le ministère de l'Industrie et des Technologies avancées (MoIAT) du pays. Après près d'un an de planification stratégique et de candidature, VAPORESSO a reçu avec succès la certification du MoIAT pour plus de 10 de ses modèles (LUXE XR, XROS 3 MINI, XROS 2, XROS 3, XROS MINI, XROS NANO, ZERO S, LUXE X, LUXE QS, OSMALL 2 et GEN PT 60).

MOIAT

« En tant que première marque de cigarettes électroniques à système ouvert autorisée par le MoIAT, nous poursuivrons notre engagement à fournir des produits de vapotage leader du secteur, d'une qualité et d'une fonctionnalité inégalées », a déclaré Jimmy Hu, vice-président de VAPORESSO.

Le premier lot de produits certifiés par le MoIAT est arrivé aux Émirats arabes unis dans son emballage conforme, et a été soumis à taxation. Cela permet aux distributeurs, aux détaillants et aux consommateurs de vendre, de stocker et d'acheter légalement les produits VAPORESSO avec une qualité garantie. Parallèlement, dans le futur, tous les produits VAPORESSO seront enregistrés auprès du MoIAT, gage de qualité et d'innovation pour les partenaires et les consommateurs.

Le gouvernement des Émirats arabes unis a mis en place une réglementation stricte pour régir tous les composants contenant de la nicotine utilisés dans les cigarettes électroniques, les recharges, les e-liquides et les produits du tabac vendus dans le pays. La réglementation exige que les fabricants et les entreprises de cigarettes électroniques respectent les normes de l'Emirates Authority for Standardization & Metrology (ESMA), qui fixent des exigences strictes en matière de qualité et de sécurité pour les cigarettes électroniques et les produits connexes avant leur mise sur le marché.

VAPORESSO a fait ses preuves en développant certaines des meilleures cigarettes électroniques. L'autorisation du MoIAT marque une étape importante dans les efforts de VAPORESSO pour étendre sa présence au Moyen-Orient.

VAPORESSO s'est imposé comme un fournisseur de confiance de produits de vapotage innovants, élégants et fiables, et a su gagner la confiance et la loyauté des partenaires de distribution et des consommateurs. Cet engagement en faveur de l'excellence a été la pierre angulaire de son succès dans l'industrie du vapotage, et la société continue à repousser les limites de la technologie et du design.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

