VAPORESSO kündigt Strategie-Upgrade an und baut ein umfassendes Service-Ökosystem für abwechslungsreiche Premium-Vaping-Erlebnisse auf

PARIS, 1. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 24. März stellte VAPORESSO auf der VAPORESSO Vaping Ecosystem Strategy Conference of Europe in Paris, Frankreich, seine neue Strategie vor. Dabei werden die Produktkategorien der Marke erweitert, um den Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Durch die Entwicklung einer breiten Palette von Produkten, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, baut VAPORESSO ein umfassendes Service-Ökosystem auf, das mehrere Kategorien umfasst und ein kohärentes und integriertes Verbrauchererlebnis gewährleistet. Das Upgrade beinhaltet auch die Verbesserung des Lokalisierungslayouts in Europa, die Gründung einer Niederlassung in Europa und die Intensivierung der Entwicklung von lokalisierten Aktivitäten in Europa. Sowohl das umfassende Service-Ökosystem als auch die europäische Lokalisierung unterstreichen das Engagement von VAPORESSO, den Verbrauchern qualitativ hochwertige und vielfältige Produkte und Dienstleistungen zu liefern.

Ein umfassendes Service-Ökosystem zur Bereitstellung hochwertiger, vielfältiger Produkte und Dienstleistungen für die Verbraucher

Seit seiner Gründung 2015 hat sich VAPORESSO dem Ziel verschrieben, den Verbrauchern mit Hilfe von Innovationen ein hochwertiges Vaping-Erlebnis zu bieten, und hat sich zu einer führenden Marke in der globalen Vaping-Branche mit offenen Systemen entwickelt. Mit einem scharfen Blick für die Vorlieben der Verbraucher und dem Engagement, ihre dynamischen Bedürfnisse zu erfüllen, soll die strategische Aufrüstung von VAPORESSO die Bereitstellung von erstklassigen Produkten und außergewöhnlichem Service garantieren.

E-Liquid steht im Mittelpunkt der Innovation von Kategorien und Geräten und ist ein entscheidendes Element bei der Erfüllung der Verbraucherpräferenzen in Bezug auf Geschmack und Aroma. Aus diesem Grund erweitert VAPORESSO die Kategorien der offenen Systeme um E-Liquid-Produkte unter seiner E-Liquid-Marke DELICIU.

DELICIU, powered by VAPORESSO und positioniert als führende globale E-Liquid-Service-Marke, konzentriert sich auf die Bereitstellung eines unvergleichlichen Geschmacks durch die authentische Nachbildung von Original-Aromen unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe und erstklassiger Herstellungsstandards. Dieses Engagement für Qualität sorgt für eine nahtlose Kompatibilität mit allen zukünftigen Geräten.

Mit diesem umfassenden Service-Ökosystem will VAPORESSO in mehr Kategorien florieren, während es gleichzeitig seine Dienstleistungen kontinuierlich verbessert, Produktinnovationen vorantreibt und danach strebt, den Verbrauchern ein erweitertes Angebot an Premiumprodukten zu liefern.

Eine neue europäische Niederlassung soll als zentrale Drehscheibe dienen und die Entwicklung in Europa fördern

In ihrem Streben nach Exzellenz wird die europäische Niederlassung von VAPORESSO als zentraler Knotenpunkt für die Tätigkeit der Marke in Europa dienen und den Kern ihrer Marktentwicklungspläne in der Region verkörpern. Sie ist bestrebt, Prozesse zu lokalisieren und zu rationalisieren, um die Effizienz zu steigern. Dieser Umzug soll in enger Abstimmung mit dem Hauptsitz in Shenzhen erfolgen, um die Unterstützung der Partner zu verbessern und wesentlich zu deren Erfolg beizutragen. Darüber hinaus wird die Niederlassung drei Zentren einrichten, darunter das European Flavor and Sensory Research Center, das European Product Design Center und das European Marketing Center, um nachhaltiges Wachstum und Expansion in Europa zu gewährleisten.

Diese Initiativen zielen darauf ab, den lokalen Markt durch Geschmackserlebnisse, Produktqualität und Marketingstrategien zu durchdringen, so dass das Unternehmen seine Präsenz auf dem europäischen Markt gründlich etablieren und Produkte und Dienstleistungen anbieten kann, die perfekt auf die Vorlieben der Verbraucher abgestimmt sind.

Kontinuierliche Anstrengungen zur Förderung einer harmonischen Entwicklung der europäischen Vaping-Industrie

VAPORESSOs strategisches Upgrade ist ein innovativer Ansatz, um mehr Möglichkeiten in der Vaping-Industrie zu erkunden. Mit dem Aufbau seines umfassenden Service-Ökosystems und der strategischen Weiterentwicklung seiner europäischen Lokalisierungsbemühungen ist VAPORESSO bereit, ein breiteres Spektrum an geschäftlichen Kooperationen mit Partnern zu verfolgen, die sich Seite an Seite durch die sich verändernde Marktlandschaft bewegen und die Vorteile der zukünftigen Marktmöglichkeiten in Europa teilen.

VAPORESSO hat sich der Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung der Vaping-Industrie in Europa verschrieben. Angefangen bei der Lieferkette verpflichtet sich VAPORESSO, durchgängig qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, um eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten und Produktstandards einzuhalten. Auf der Vertriebsseite plant VAPORESSO eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, um neue Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden und die Branche insgesamt zu stärken. Darüber hinaus beabsichtigt VAPORESSO, die Möglichkeiten der Einzelhandelsgeschäfte zu erweitern, um das Einkaufserlebnis für die Verbraucher zu verbessern und das Wachstum der Einzelhandelspartner zu unterstützen. Durch die Konzentration auf die lokalen Bedürfnisse in Europa und den Aufbau eines umfassenden Service-Ökosystems trägt VAPORESSO aktiv zum gesunden Wachstum der europäischen Vaping-Branche bei.

