La marque innovante d'e-liquide DELICIU fait ses débuts aux côtés de VAPORESSO XROS 4 à la Vaper Expo UK

BIRMINGHAM, Angleterre, 11 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans un mouvement qui s'aligne sur les préoccupations croissantes concernant les vapes jetables, la marque innovante d'e-liquide DELICIU a fait ses débuts à la Vaper Expo UK le 10 mai. Ce lancement vient à point nommé, car le Royaume-Uni et plusieurs pays européens envisagent d'interdire les vapes à usage unique. Les e-liquides DELICIU visent à offrir aux consommateurs davantage d'options, en s'appuyant sur l'esprit de VAPORESSO en matière d'innovation, de fiabilité et de style.

XROSxDELICIU Billboard at the Vaper Expo UK

DELICIU a été présenté aux côtés des derniers appareils de VAPORESSO, le XROS 4, le XROS 4 mini et le LUXE X2, représentant la grande compatibilité de DELICIU dans les appareils MTL que les utilisateurs de vapes jetables connaissent mieux. Alimenté par VAPORESSO, DELICIU est fabriqué avec des ingrédients issus de la technologie d'extraction naturelle pour offrir de manière fiable des saveurs authentiques et vibrantes comme jamais auparavant. Les utilisateurs bénéficieront d'une augmentation du volume de vapeur et d'une amélioration de la douceur et des saveurs.

La formulation pionnière de DELICIU est conçue pour être plus compatible avec les résistances, évitant le goût de brûlé souvent associé à d'autres liquides électroniques, ce qui garantit une expérience plus durable et plus douce. En outre, tous les composants de la formulation proviennent de fournisseurs de haute qualité, dont les clients sont au centre de leurs préoccupations. Les ingrédients aromatiques sont de qualité alimentaire, conformes à FEMA, JECFA et COE, tandis que les PG et VG proviennent des fournisseurs de renommée mondiale tels que Procter & Gamble et DOW.

Développé par la même équipe d'experts que celle qui a conçu la série XROS de VAPORESSO, DELICIU fait l'objet de tests rigoureux pour s'adapter parfaitement à la zone de température de base de la série XROS, promettant une expérience de vapotage inégalée.

Les mini XROS 4 et XROS 4 nouvellement lancés sont les compagnons parfaits de DELICIU, grâce à la technologie COREX 2.0. Ce système de pod amélioré offre 30 % de plus d'arôme, une durée de vie plus longue et une production de vapeur 15 % plus importante, ce qui améliore l'expérience globale du vapotage. Avec la possibilité de personnaliser les modes de sortie et le débit d'air, la série XROS 4 place le vapotage personnalisé à la pointe du progrès.

Alors que les discussions sur l'interdiction des produits jetables prennent de l'ampleur en Europe, l'introduction de DELICIU par VAPORESSO et de ses derniers appareils à la Vaper Expo UK marque un tournant dans l'industrie du vapotage. Cette initiative témoigne non seulement de l'engagement de VAPORESSO en faveur de l'innovation et de la qualité, mais aussi de son attachement à la durabilité et à la prise en compte des préoccupations du public en matière de bien-être. L'avenir du vapotage est là, et il est plus vert, plus propre et plus savoureux que jamais.