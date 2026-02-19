Varaha lance le Varaha Industrial Partners Program (VIPP) pour développer l'élimination du carbone à travers la production de biochar en Côte d'Ivoire

GURUGRAM, Inde, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Varaha lance le Varaha Industrial Partners Program (VIPP), une initiative mondiale permettant aux installations de traitement de la biomasse ayant accès à des matières premières durables de générer des crédits d'élimination du carbone de haute intégrité en utilisant les plateformes numériques de mesure, déclaration et vérification et de commercialisation de Varaha. En tant que premier partenariat de lancement du VIPP, Varaha travaillera avec Revata Carbon et Valency International pour développer un projet industriel d'élimination du carbone à travers la production de biochar en Côte d'Ivoire.

Under construction biochar facility in Côte d’Ivoire

La Côte d'Ivoire est une plaque tournante de l'économie mondiale du cajou. Alors que l'industrie de la noix de cajou continue de se développer, le traitement des sous-produits tels que les coquilles de noix de cajou est devenu un défi écologique. Ces résidus ont peu d'utilisations finales viables ou de grande valeur et constituent au contraire un problème persistant de gestion et d'élimination, une grande partie étant finalement brûlée. Le projet VIPP en Côte d'Ivoire va convertir les coquilles de noix de cajou en biochar de haute qualité par gazéification contrôlée. Le biochar ainsi obtenu sera destiné à des utilisations finales éligibles telles que l'amendement du sol, pour favoriser le stockage du carbone à long terme et améliorer la fertilité des sols pour les agriculteurs.

Dans le cadre du VIPP, Varaha supervisera la mesure, la déclaration et la vérification et gérera la commercialisation des crédits carbone, y compris la structuration et l'exécution des ventes aux entreprises et aux acheteurs institutionnels, avec des crédits émis en partenariat avec Puro.earth dans le cadre de sa méthodologie pour le biochar. Revata Carbon prendra en charge la création et le développement dans le pays, la mise en place de l'écosystème des matières premières, la coordination des parties prenantes locales et la conversion des coquilles de noix de cajou et d'autres résidus en biochar de haute qualité par gazéification contrôlée. Valency International, une entreprise agroalimentaire mondiale soutenue par British International Investment (BII) et un important transformateur de noix de cajou, fournira les matières premières et son expertise en chaîne d'approvisionnement pour développer le projet dans le cadre de ses efforts de décarbonisation des chaînes de valeur agricoles et de soutien du développement durable et l'emploi grâce à des investissements ciblés en Afrique de l'Ouest.

Madhur Jain, PDG de Varaha, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Valency International et Revata Carbon en tant que partenaires de lancement du VIPP. Le leadership de Valency et Revata en matière de développement sur le terrain, combiné à la livraison industrielle et à la commercialisation et au processus rigoureux de mesure, déclaration et vérification de Varaha, constituent une base solide pour le développement de l'élimination durable du carbone en Afrique de l'Ouest et ailleurs. »

Vaibav Jain, fondateur et PDG de Revata Carbon, a déclaré : « Revata Carbon est heureuse de s'associer à Valency International et Varaha (VIPP) pour contribuer à l'obtention de crédits carbone de haute qualité grâce à ses actifs en biochar et à son expertise en matière de gestion des déchets agricoles. C'est pour nous une opportunité majeure pour démontrer les capacités de l'Afrique à être une région responsable pour les projets de biochar. Ce partenariat est une étape importante dans la réalisation de notre objectif, consistant à transformer les déchets agricoles en atout tout en soutenant les communautés et les industries locales. »

Sumit Jain, PDG du groupe Valency International, a ajouté : « Notre partenariat avec Revata Carbon illustre la volonté de Valency de décarboniser activement ses chaînes de valeur, en commençant par le cajou, où nous avons d'importantes opérations de transformation et générons d'importants sous-produits. Travailler avec Revata nous permet de convertir ces résidus en une solution évolutive et positive pour le climat, intégrée directement dans nos opérations. Nous sommes également heureux de travailler avec Varaha en tant que partenaire de commercialisation des crédits carbone, qui apporte au projet des processus fiables de mesure, déclaration et vérification ainsi qu'un accès au marché. Ensemble, cette collaboration montre comment les plateformes agro-industrielles peuvent mettre en œuvre des projets pour assurer une élimination durable du carbone. »

Les opérateurs industriels désirant éventuellement participer au VIPP sont invités à contacter Varaha à l'adresse suivante [email protected].

À propos de Varaha

Varaha est le plus grand développeur de projets d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) en Asie, avec pour mission de développer des solutions climatiques implémentées par les petits exploitants agricoles afin d'éliminer le carbone de l'atmosphère et renforcer les moyens de subsistance des populations rurales. Spécialisée dans l'agriculture régénératrice, l'agroforesterie, le biochar et les projets d'amélioration de l'altération des roches dans toute l'Asie du Sud, Varaha a été la première à adopter une approche technologique et scientifique du développement de projets carbone depuis sa création en 2022. Varaha a son siège à Gurgaon, en Inde, et gère plus de 20 projets carbone en Inde, au Népal, au Bangladesh, au Bhoutan et en Côte d'Ivoire.

