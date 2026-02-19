Varaha startet das Varaha Industrial Partners Program (VIPP) zur Ausweitung der industriellen Kohlenstoffentfernung durch Biokohle in der Elfenbeinküste

GURUGRAM, Indien, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Varaha startet das Varaha Industrial Partners Program (VIPP), eine globale Initiative, die es Biomasseverarbeitungsanlagen mit Zugang zu nachhaltigen Biomasse-Rohstoffen ermöglicht, mithilfe der digitalen MRV- und Kommerzialisierungsplattformen von Varaha hochintegrierte Kohlenstoffentfernungsgutschriften zu generieren. Als erste VIPP-Startpartnerschaft wird Varaha mit Revata Carbon und Valency International zusammenarbeiten, um ein industrielles Projekt zur Kohlenstoffentfernung durch Biokohle in der Elfenbeinküste zu entwickeln.

Under construction biochar facility in Côte d’Ivoire

Die Elfenbeinküste ist ein bedeutender Knotenpunkt in der globalen Cashew-Wirtschaft. Da die Cashew-Industrie kontinuierlich wächst, stellt die Verarbeitung von Nebenprodukten wie Cashew-Schalen eine ökologische Herausforderung dar. Diese Rückstände haben nur wenige praktikable oder hochwertige Verwendungszwecke und stellen stattdessen eine anhaltende Herausforderung für die Abfallwirtschaft und -entsorgung dar, wobei ein Großteil des Materials letztendlich verbrannt wird. Im Rahmen des VIPP-Projekts der Elfenbeinküste werden Cashewschalen durch kontrollierte Vergasung in hochwertige Biokohle umgewandelt. Die gewonnene Biokohle wird für geeignete Endverwendungen als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt, wodurch die langfristige Kohlenstoffspeicherung unterstützt und die Bodenfruchtbarkeit für Landwirte verbessert wird.

Im Rahmen des VIPP-Programms wird Varaha die Messung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) leiten und die Vermarktung von Emissionszertifikaten verwalten, einschließlich der Strukturierung und Durchführung von Verkäufen an Unternehmens- und institutionelle Käufer, wobei die Zertifikate in Zusammenarbeit mit Puro.earth gemäß dessen Biokohle-Methodik ausgestellt werden. Revata Carbon wird die Projektentwicklung und -umsetzung im Land leiten, das Rohstoff-Ökosystem aufbauen, lokale Interessengruppen koordinieren und die Umwandlung von Cashewschalen und anderen Rückständen in hochwertige Biokohle durch kontrollierte Vergasung durchführen. Valency International, ein von British International Investment (BII) unterstütztes globales Agrarunternehmen und bedeutender Cashew-Verarbeiter, wird Rohstoffe liefern und sein Know-how im Bereich Lieferketten einbringen, um das Projekt im Rahmen seiner Bemühungen zur Dekarbonisierung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und Beschäftigung durch gezielte Investitionen in Westafrika auszuweiten.

Madhur Jain, CEO von Varaha, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Valency International und Revata Carbon als VIPP-Startpartner begrüßen zu dürfen. Die Führungsrolle von Valency und Revata in der praktischen Entwicklung, kombiniert mit der industriellen Umsetzung und den strengen MRV- und Kommerzialisierungsmaßnahmen von Varaha, schafft eine solide Grundlage für die Ausweitung der nachhaltigen Kohlenstoffentfernung in Westafrika und darüber hinaus."

Vaibav Jain, Gründer und CEO von Revata Carbon, erklärte: „Revata Carbon freut sich, mit Valency International und Varaha (VIPP) zusammenzuarbeiten, um mit unseren Biokohle-Ressourcen und unserem Fachwissen im Bereich der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Abfälle zur Bereitstellung hochwertiger Emissionszertifikate beizutragen. Dies ist eine bedeutende Gelegenheit für uns, Afrikas Fähigkeiten als verantwortungsbewusste Region für Biokohleprojekte zu demonstrieren. Diese Partnerschaft stellt einen großen Schritt zur Erreichung unseres Ziels dar, Agrarabfälle als Ressource zu integrieren und gleichzeitig lokale Gemeinden und Industrien zu unterstützen."

Sumit Jain, Group CEO bei Valency International, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit Revata Carbon spiegelt die Absicht von Valency wider, unsere Wertschöpfungsketten aktiv zu dekarbonisieren, beginnend mit Cashewnüssen, wo wir über große Verarbeitungsbetriebe verfügen und erhebliche Nebenprodukte erzeugen. Durch die Zusammenarbeit mit Revata können wir diese Rückstände in eine skalierbare, klimapositive Lösung umwandeln, die direkt in unsere Betriebsabläufe eingebettet ist. Wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit mit Varaha als unserem Partner für die Vermarktung von Emissionszertifikaten, der dem Projekt ein robustes MRV-System und Marktzugang bietet. Gemeinsam demonstriert diese Zusammenarbeit, wie industrielle Agrarplattformen den Weg von der Ambition zur Umsetzung gehen können, um eine dauerhafte Kohlenstoffentfernung zu erreichen."

Industrieunternehmen, die an einer Teilnahme am VIPP interessiert sind, werden gebeten, sich an Varaha zu wenden unter: [email protected].

Informationen zu Varaha

Varaha ist Asiens größter Entwickler von Projekten zur Entfernung von Kohlendioxid (CDR) mit dem Ziel, von Kleinbauern geleitete Klimalösungen zu skalieren, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und die Lebensgrundlagen im ländlichen Raum zu stärken. Varaha hat sich auf regenerative Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft, Biokohle und Projekte zur verstärkten Gesteinsverwitterung in Südasien spezialisiert und seit seiner Gründung im Jahr 2022 einen technologie- und wissenschaftsorientierten Ansatz für die Entwicklung von Kohlenstoffprojekten entwickelt. Varaha hat seinen Hauptsitz in Gurgaon, Indien, und betreibt über 20 Klimaschutzprojekte in Indien, Nepal, Bangladesch, Bhutan und der Elfenbeinküste.

