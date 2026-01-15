Varaha signe un accord sur l'élimination du carbone avec Microsoft

L'accord prévoit l'élimination de plus de 100 000 tonnes de dioxyde de carbone (CDR) sur trois ans

GURUGRAM, Inde, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Varaha, l'un des principaux développeurs de projets d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) avec les petits exploitants agricoles à travers l'Asie, a annoncé aujourd'hui un important accord d'achat avec Microsoft pour l'élimination du carbone par le biochar en Inde.

Varaha développera 18 réacteurs de gazéification industrielle qui fonctionneront pendant 15 ans, avec un volume d'élimination total prévu de plus de 2 millions de tonnes de CO₂ pendant la durée de vie du projet.

Farmers spreading biochar in their farms, to enhance soil quality

Le projet s'approvisionne en tiges de coton auprès de petites exploitations agricoles du Maharashtra, en Inde, afin de les utiliser comme matière première pour la production de biochar. Après la récolte, ces tiges sont traitées comme des déchets de biomasse, et le brûlage en plein champ est une pratique courante dans la ceinture de coton de la région. Ce projet propose une autre utilisation des tiges, en les convertissant en biochar grâce aux installations de gazéification de la biomasse de Varaha et en séquestrant le carbone biogénique pendant des siècles.

Produire un impact local

Le projet de charbon bio de Varaha offre également des avantages mesurables aux agriculteurs et aux communautés :

Amélioration de la qualité de l'air : Le projet atténue le brûlage généralisé des résidus de culture du coton, réduisant de manière significative les polluants PM 2,5 qui contribuent à la mauvaise qualité de l'air. En offrant une alternative économiquement viable à l'incinération dans les champs, l'initiative s'attaque à une source majeure de pollution atmosphérique saisonnière.

: Le projet atténue le brûlage généralisé des résidus de culture du coton, réduisant de manière significative les polluants PM 2,5 qui contribuent à la mauvaise qualité de l'air. En offrant une alternative économiquement viable à l'incinération dans les champs, l'initiative s'attaque à une source majeure de pollution atmosphérique saisonnière. Promotion de l'agriculture régénératrice : Les agriculteurs participant au programme adoptent des pratiques régénératrices telles que le paillage des résidus de culture et l'application de biochar sur les sols, ce qui améliore la santé des sols, la rétention de l'eau et la productivité agricole à long terme.

: Les agriculteurs participant au programme adoptent des pratiques régénératrices telles que le paillage des résidus de culture et l'application de biochar sur les sols, ce qui améliore la santé des sols, la rétention de l'eau et la productivité agricole à long terme. Améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs: Le programme améliore directement les moyens de subsistance de milliers de petits exploitants agricoles, qui sont rémunérés à la fois pour l'apport de biomasse agricole et pour la mise en œuvre de pratiques d'incorporation des résidus de culture.

« Cet accord démontre que l'élimination du carbone à haute intégrité peut générer des avantages connexes transformateurs pour les communautés et les écosystèmes, » a déclaré Madhur Jain, PDG de Varaha. « Nous ne nous contentons pas d'éliminer le carbone, nous créons des incitations économiques pour que les agriculteurs limitent le brûlage à l'air libre des résidus de culture."

Le premier réacteur du projet fonctionnera à côté de la ferme de recherche sur le coton de 52 acres de Varaha dans le Maharashtra, où Varaha travaille directement avec les agriculteurs pour tester des pratiques durables, y compris l'application de biochar dans le sol, dans des conditions réelles. Avec un total de 18 réacteurs financés dans la ceinture de coton de l'Inde grâce à l'engagement de Microsoft, l'objectif reste clair : s'adapter rapidement tout en accordant la priorité aux agriculteurs. »

Établir de nouvelles normes pour les marchés asiatiques du carbone

Cet accord témoigne d'une reconnaissance croissante du potentiel de la région en matière de projets d'élimination du carbone de grande qualité. Le biochar offre un stockage permanent du carbone à l'échelle géologique tout en soutenant les systèmes agricoles, ce qui en fait l'une des voies les plus prometteuses pour l'élimination durable du dioxyde de carbone.

« Cet accord d'achat élargit la diversité du portefeuille de Microsoft en matière d'élimination du carbone grâce à la conception du projet de biochar de Varaha, qui est à la fois évolutif et durable. Il s'agit d'un pas en avant dans l'expansion du biochar CDR en Asie et dans la promotion des avantages connexes pour les agriculteurs - amélioration des sols, air plus propre et opportunités économiques partagées, » a déclaré Phil Goodman, directeur du programme CDR chez Microsoft.

Les crédits générés par le programme Varaha répondent à des normes rigoureuses de mesure, de déclaration et de vérification, garantissant que chaque tonne représente une réduction réelle et permanente du carbone.

À propos de Varaha

Varaha est l'un des principaux développeurs de projets d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) en Asie, avec pour mission d'étendre les solutions climatiques menées par les petits exploitants agricoles afin d'éliminer le carbone de l'atmosphère et de renforcer les moyens de subsistance ruraux. Spécialisée dans l'agriculture régénérative, l'agroforesterie, le biochar et les projets d'amélioration de l'altération des roches dans toute l'Asie du Sud, Varaha a été la première à adopter une approche technologique et scientifique du développement de projets carbone depuis sa création en 2022. Varaha a son siège à Gurugram, en Inde, et gère 20 projets carbone en Inde, au Népal et au Bangladesh.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2861911/Farmers_biochar_Varaha_ClimateAg.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2861912/Varaha_ClimateAg_Logo.jpg