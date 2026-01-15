Varaha unterzeichnet Vereinbarung mit Microsoft zum Abbau von Kohlenstoff

Vereinbarung sieht über 100.000 Tonnen Kohlendioxid-Entfernung (CDR) über 3 Jahre vor

GURUGRAM, Indien, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Varaha, ein führender Entwickler von Projekten zur Beseitigung von Kohlendioxid (CDR) in Zusammenarbeit mit Kleinbauern in ganz Asien, gab heute einen bedeutenden Abnahmevertrag mit Microsoft für die Beseitigung von Kohlenstoff durch Biokohle in Indien bekannt.

Varaha wird 18 industrielle Vergasungsreaktoren entwickeln, die über einen Zeitraum von 15 Jahren in Betrieb sein werden und während der Projektlaufzeit insgesamt mehr als 2 Millionen Tonnen CO₂ entfernen sollen .

Farmers spreading biochar in their farms, to enhance soil quality

Im Rahmen des Projekts werden Baumwollstängel von Kleinbauern in Maharashtra, Indien, als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Biokohle verwendet. Nach der Ernte werden diese Stängel als Biomasseabfall behandelt, und die Verbrennung auf offenem Feld ist im Baumwollgürtel der Region eine gängige Praxis. Dieses Projekt bietet eine alternative Verwendung für die Halme, indem sie in den Biomassevergasungsanlagen von Varaha in Biokohle umgewandelt werden, die biogenen Kohlenstoff für Jahrhunderte bindet.

Lokale Wirkung erzielen

Das Biokohleprojekt von Varaha bietet auch messbare Vorteile für Landwirte und Gemeinden:

Verbesserung der Luftqualität : Durch das Projekt wird die weit verbreitete Verbrennung von Baumwollernterückständen eingedämmt, wodurch PM 2,5-Schadstoffe, die zu einer schlechten Luftqualität beitragen, erheblich reduziert werden. Die Initiative bietet eine wirtschaftliche Alternative zur Verbrennung auf Feldern und bekämpft damit eine wichtige Quelle der saisonalen Luftverschmutzung.

: Durch das Projekt wird die weit verbreitete Verbrennung von Baumwollernterückständen eingedämmt, wodurch PM 2,5-Schadstoffe, die zu einer schlechten Luftqualität beitragen, erheblich reduziert werden. Die Initiative bietet eine wirtschaftliche Alternative zur Verbrennung auf Feldern und bekämpft damit eine wichtige Quelle der saisonalen Luftverschmutzung. Förderung der regenerativen Landwirtschaft : Landwirte, die an dem Programm teilnehmen, wenden regenerative Praktiken wie das Mulchen von Ernterückständen und das Aufbringen von Biokohle auf den Boden an, wodurch die Bodengesundheit, die Wasserrückhaltung und die langfristige landwirtschaftliche Produktivität verbessert werden.

: Landwirte, die an dem Programm teilnehmen, wenden regenerative Praktiken wie das Mulchen von Ernterückständen und das Aufbringen von Biokohle auf den Boden an, wodurch die Bodengesundheit, die Wasserrückhaltung und die langfristige landwirtschaftliche Produktivität verbessert werden. Verbesserung der Lebensbedingungen von Landwirten: Das Programm verbessert direkt den Lebensunterhalt von Tausenden von Kleinbauern, die sowohl für die Einbringung landwirtschaftlicher Biomasse als auch für die Einarbeitung von Ernterückständen bezahlt werden.

"Diese Vereinbarung beweist, dass eine hochintegrierte Kohlenstoffentfernung zu transformativen Vorteilen für Gemeinden und Ökosysteme führen kann", sagte Madhur Jain, CEO von Varaha. "Wir entfernen nicht nur Kohlenstoff, sondern schaffen auch wirtschaftliche Anreize für Landwirte, das offene Verbrennen von Ernterückständen einzuschränken."

Der erste Reaktor des Projekts wird neben der 52 Hektar großen Baumwoll-Forschungsfarm von Varaha in Maharashtra betrieben, wo Varaha direkt mit Landwirten zusammenarbeitet, um nachhaltige Praktiken, einschließlich der Anwendung von Biokohle im Boden, unter realen Bedingungen zu testen. Mit bis zu 18 Reaktoren, die durch Microsofts Engagement im indischen Baumwollgürtel finanziert werden, bleibt der Fokus klar: schnell zu skalieren und dabei die Landwirte in den Mittelpunkt zu stellen.

Neue Standards für die asiatischen Kohlenstoffmärkte setzen

Die Vereinbarung signalisiert die zunehmende Anerkennung des Potenzials der Region für hochwertige Projekte zur Kohlenstoffabscheidung. Biokohle bietet eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherung in geologischen Zeiträumen und unterstützt gleichzeitig landwirtschaftliche Systeme, was sie zu einem der vielversprechendsten Wege für die dauerhafte Beseitigung von Kohlendioxid macht.

"Diese Abnahmevereinbarung erweitert die Vielfalt von Microsofts Portfolio zur Kohlenstoffentfernung durch Varahas Biokohle-Projektdesign, das sowohl skalierbar als auch dauerhaft ist. Es stellt einen Schritt nach vorne dar, um das Wachstum von Biokohle CDR in Asien zu steigern und die Vorteile für die Landwirte zu fördern - verbesserte Böden, sauberere Luft und gemeinsame wirtschaftliche Chancen", sagte Phil Goodman, Programmdirektor, CDR bei Microsoft.

Die im Rahmen des Varaha-Programms generierten Gutschriften erfüllen strenge Standards für Messung, Berichterstattung und Überprüfung, so dass sichergestellt ist, dass jede Tonne einen echten, dauerhaften Kohlenstoffabbau darstellt.

Über Varaha

Varaha ist ein führender Entwickler von CDR-Projekten (Carbon Dioxide Removal) in Asien und hat es sich zur Aufgabe gemacht, von Kleinbauern getragene Klimalösungen zu verbreiten, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und den Lebensunterhalt auf dem Land zu sichern. Varaha hat sich auf Projekte in den Bereichen regenerative Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft, Biokohle und verbesserte Gesteinsverwitterung in ganz Südasien spezialisiert und leistet seit seiner Gründung im Jahr 2022 Pionierarbeit bei der Entwicklung von Kohlenstoffprojekten auf der Grundlage von Technologie und Wissenschaft. Varaha hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien, und betreibt 20 Klimaschutzprojekte in Indien, Nepal und Bangladesch.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2861911/Farmers_biochar_Varaha_ClimateAg.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2861912/Varaha_ClimateAg_Logo.jpg