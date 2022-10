Várias partes interessadas de seis continentes coiniciam a Global Youth Climate Week

PEQUIM, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Mais de cem instituições, organizações e redes de seis continentes lançam hoje a Global Youth Climate Week.

image

Programada para ser realizada uma semana antes de cada Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Global Youth Climate Week (a Semana) tem como objetivo contribuir com um mecanismo para a governança climática global, reunindo as ações climáticas de jovens do mundo todo, para ajudá-los a expressar sua dedicação ao clima em conjunto e prepará-los para assumir a liderança na construção de um futuro zero líquido compartilhado por todos.

Proposta pela Aliança Global de Universidades sobre o Clima (GAUC) junto à UNFCCC em janeiro de 2022, a Semana recebeu elogios da então secretária executiva da UNFCCC, Patricia Espinosa, como "uma contribuição impactante para o processo da UNFCCC". Desde então, recebeu apoio de importantes organizações internacionais, como a UNESCO, Bloomberg e a Fundação Rockefeller.

Para maximizar o efeito da Semana e engajar a sociedade como um todo, a GAUC convocou os coiniciadores em setembro e, desde então, recebeu respostas ativas de parceiros em todo o mundo.

Daqui a um mês, mais de cem coiniciadores de seis continentes participarão das ações climáticas da juventude, abrangendo uma grande variedade de origens, como instituições acadêmicas e think tanks, marcas renomadas do setor privado, agências de mídia, instituições de caridade, organizações internacionais e regionais, ONGs e sociedade civil.

"A diversidade geológica e industrial dos coiniciadores reflete o compromisso de várias partes interessadas em vencer o desafio climático", disse YANG Bin, presidente do Comitê Executivo da GAUC e vice-presidente da Tsinghua, uma das universidades fundadoras da GAUC. "Esse compromisso é o que o mundo precisa neste momento crítico."

Com duração de cinco dias até 4 de novembro, a Semana inaugural apresenta diversos eventos organizados por seus coiniciadores para oferecer diferentes perspectivas para os jovens abordarem o desafio, bem como o Global Youth Summit on Net-Zero Future, um evento liderado por jovens organizado pelos Embaixadores da Juventude Global da GAUC para apresentar sua abordagem interdisciplinar ao desafio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932222/image.jpg

FONTE Global Alliance of Universities on Climate

