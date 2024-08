Varroc ernennt Dr. Karl-Heinz Glander zum Head of Research and Development for Business II

PUNE, Indien, 29. August 2024 /PRNewswire/ – Varroc, ein weltweit führender Tier-1-Automobilzulieferer, gab die Ernennung von Dr. Karl-Heinz Glander zum Head of Research and Development for Business II bekannt. Dr. Glander wird eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Innovations- und Technologiestrategien des Unternehmens spielen und damit Varroc's Engagement verstärken, innovative Lösungen für die Automobilindustrie zu liefern.

Dr. Karl-Heinz Glander, Head-R&D, Varroc Business II

In seiner neuen Funktion wird Dr. Glander von Deutschland aus die F&E-Aktivitäten für Business II beaufsichtigen und an Dhruv Jain, CEO, Varroc Business II, berichten. Er wird für die Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie Advanced Driver Assistance System (ADAS), Driver Monitoring System (DMS) & Driver and Occupant Monitoring System (DOMS), Cockpit-Elektronik, Videotelematik, Flottenmanagementsysteme für die Automatikindustrie usw. verantwortlich sein. Seine Führung wird entscheidend dazu beitragen, die F&E-Strategie von Varroc Business II voranzutreiben, eine Innovationskultur zu fördern und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens auf dem Weltmarkt zu verbessern.

Zu dieser Ernennung sagte Herr Dhruv Jain, CEO, Varroc Business II: „Bei Varroc sind wir ständig bestrebt, die Grenzen der Innovation und der technologischen Exzellenz zu erweitern. Die Ernennung von Dr. Karl-Heinz Glander zum neuen Head of Research and Development for Business II ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg. Sein Fachwissen im Automobilsektor wird unsere F&E-Bemühungen entscheidend voranbringen. Ich freue mich, Dr. Glander in der Varroc-Familie begrüßen zu dürfen."

Zu seiner Ernennung sagte Dr. Karl-Heinz Glander, Head-R&D, Varroc Business II. „Mit großer Begeisterung und Enthusiasmus habe ich diese hervorragende Gelegenheit ergriffen, als ich von Varrocs ehrgeizigen und herausfordernden Plänen erfuhr, in innovative Märkte im Bereich der aktiven und integrierten Sicherheit einzutreten, wie z. B. Advanced Driver Assist Systems und Driver/Cabin Monitoring Systems. Darüber hinaus hat mich die zunehmende Integration von vernetzten Diensten in die Fahrzeuge, die das Infotainment und die allgemeine Benutzererfahrung für Fahrer und Passagiere verbessern, wirklich fasziniert. Ich freue mich darauf, Varroc auf seinem Weg zu unterstützen, indem ich meine Erfahrungen im Bereich der aktiven und passiven Sicherheit sowie im Navigationsgeschäft einbringe."

Dr. Glander hat an der Universität Bonn in Physik promoviert und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche. Er verfügt über umfassendes Fachwissen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Spitzentechnologie, Produktinnovation und Serienentwicklung für die Massenproduktion. Darüber hinaus ist Dr. Glander intacs™-zertifizierter Provisional Assessor für Automotive SPICE® und verfügt über fundierte Kenntnisse in der prozessorientierten Entwicklung in der Automobilindustrie, insbesondere im Bereich des agilen und klassischen Projektmanagements, ASPICE, ISO 26262 (Funktionale Sicherheit für Automotive) und ISO/SAE 21434 (Cybersecurity von elektronischen Fahrzeugsystemen) u.a. Bevor er zu Varroc kam, war er für Unternehmen wie Aptiv, ZF Automotive/TRW und Siemens VDO/Continental tätig.

Informationen zu Varroc Engineering Ltd.

Varroc Engineering Ltd. ist ein globaler Tier-1-Automobilkomponentenhersteller. Die 1988 gegründete Gruppe fertigt und liefert Elektrik, Elektronik, Polymere, Metallteile und Außenbeleuchtungssysteme an führende Erstausrüster und verfügt über umfassende Kompetenzen in den Bereichen Design, Entwicklung und Fertigung für Zweiräder, Dreiräder, Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Geländefahrzeuge weltweit. Das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug im GJ24 75.940,74 Mio. ₹. Die Gruppe beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter (750 + F&E-Ingenieure), verfügt über 36 weltweit operierende Produktionsstätten, die von 7 F&E-Zentren unterstützt werden, und hält mehr als 100 Patente.

Die Aktien von Varroc Engineering Limited sind an der National Stock Exchange (VARROC) und an der Bombay Stock Exchange (541578) notiert.

Für weitere Informationen über Varroc Engineering Limited besuchen Sie bitte www.varroc.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2492670/Dr_Karl_Heinz_Glander_Varroc.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2492671/Varroc_Logo.jpg