Varroc nomme Karl-Heinz Glander à la tête de la R&D pour Business II

PUNE, Inde, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Varroc, l'un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, annonce la nomination de Karl-Heinz Glander au poste de responsable de la R&D pour Business II. Glander jouera un rôle essentiel dans la conduite des stratégies d'innovation et de technologie de l'entreprise, renforçant ainsi l'engagement de Varroc à fournir des solutions de pointe à l'industrie automobile.

Dr. Karl-Heinz Glander, Head-R&D, Varroc Business II

Dans ses nouvelles fonctions, Glander, basé en Allemagne, supervisera les activités de R&D pour Business II et rendra compte à Dhruv Jain, CEO, Varroc Business II. Il sera responsable du développement de technologies avancées, telles que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), le système de surveillance du conducteur (DMS) et le système de surveillance du conducteur et des occupants (DOMS), l'électronique du tableau de bord, la télématique vidéo, les systèmes de gestion de flotte pour l'industrie automatique, etc. Son leadership sera déterminant pour la stratégie de R&D de Varroc Business II, la promotion d'une culture de l'innovation et le renforcement de l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur le marché mondial.

Commentant cette nomination, Dhruv Jain, CEO de Varroc Business II, déclare : « Chez Varroc, nous nous efforçons de repousser sans relâche les limites de l'innovation et de l'excellence technologique. La nomination de Karl-Heinz Glander au poste de responsable de la recherche et du développement pour Business II marque une étape importante dans notre évolution. Son expertise dans le secteur automobile sera déterminante pour faire avancer nos efforts en matière de recherche et développement. Je suis heureux d'accueillir Glander au sein de la famille Varroc. »

Karl-Heinz Glander, responsable de la recherche et du développement, Varroc Business II, déclare à propos de sa nomination : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai saisi cette opportunité exceptionnelle lorsque j'ai appris que Varroc avait des projets ambitieux et stimulants pour pénétrer les marchés innovants liés à la sécurité active et intégrée, tels que les systèmes avancés d'aide à la conduite et les systèmes de surveillance du conducteur et de l'habitacle. En outre, l'intégration croissante de services connectés dans les véhicules, qui améliorent l'infodivertissement et l'expérience utilisateur globale pour les conducteurs et les passagers, m'a vraiment captivé. Je suis ravi de contribuer à l'aventure de Varroc en mettant à profit mon expérience en matière de sécurité active et passive, ainsi que dans le domaine de la navigation ».

Glander est titulaire d'un doctorat en physique de l'université de Bonn, en Allemagne, et possède 20 ans d'expérience dans le secteur automobile. Il possède une grande expertise en matière de recherche et de développement, en particulier dans le domaine des technologies de pointe, de l'innovation de produits et du développement de séries pour la production de masse. En outre, Glander est un évaluateur provisoire certifié intacs™ pour Automotive SPICE®, avec une connaissance approfondie du développement axé sur les processus dans l'industrie automobile, en particulier en ce qui concerne la gestion de projet agile et classique, ASPICE, ISO 26262 (sécurité fonctionnelle pour l'automobile) et ISO/SAE 21434 (cybersécurité des systèmes électroniques des véhicules), entre autres. Avant de rejoindre Varroc, il a été associé à des entreprises telles que Aptiv, ZF Automotive/TRW et Siemens VDO/Continental.

À propos de Varroc Engineering Ltd.

Varroc Engineering Ltd. est un groupe mondial de composants automobiles de premier plan. Créé en 1988, le groupe fabrique et fournit des produits électriques, électroniques, polymères, métallisés et des systèmes d'éclairage extérieur aux principaux équipementiers, avec des capacités de bout en bout en matière de conception, de développement et de fabrication pour les deux roues, les trois roues, les véhicules de tourisme, les véhicules commerciaux et les véhicules tout-terrain dans le monde entier. Le revenu du groupe s'est élevé à 75 940,74 millions ₹ pour les activités poursuivies au cours de l'exercice 2024. Le groupe emploie 7 000 personnes (dont 750 ingénieurs R&D), dispose de 36 sites de production dans le monde, soutenus par 7 centres de R&D, et a déposé plus de 100 brevets.

Les actions de Varroc Engineering Limited sont cotées à la Bourse nationale (VARROC) et à la Bourse de Bombay (541578).

Pour de plus amples informations sur Varroc Engineering Limited, veuillez consulter le site www.varroc.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2492670/Dr_Karl_Heinz_Glander_Varroc.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2492671/Varroc_Logo.jpg