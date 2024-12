Vary Tech a participé à l'événement parallèle INC-5 pour présenter des technologies innovantes de gestion de la pollution plastique et encourager la coopération internationale.

BUSAN, Corée du Sud, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La cinquième session de l'INC-5 sur la pollution plastique a eu lieu à Busan, en Corée du Sud, où la société chinoise Hunan Vary Tech Co. a présenté ses technologies de contrôle de la pollution plastique lors d'un événement parallèle. L'entreprise a également signé un accord de coopération avec une société de recyclage sud-coréenne pour lutter contre la pollution plastique à l'échelle mondiale.

Vary Tech est spécialisée dans le recyclage des déchets solides depuis 20 ans. Elle utilise la technologie de la pyrolyse pour transformer les déchets plastiques en ressources précieuses telles que le pétrole, le gaz et le carbone. Le pétrole peut être raffiné en carburants ou transformé en produits chimiques, le carbone peut servir de matériau de construction ou de combustible, et le gaz peut atteindre l'autosuffisance énergétique ou servir de matière première verte pour l'hydrogène vert, l'alcool vert et d'autres produits chimiques verts.

Après plus de 10 ans de recherche et développement, la technologie a évolué vers la 6e génération, avec des technologies de base telles que l'alimentation et le déchargement continus, le scellement combiné flexible, la circulation du vecteur thermique, l'utilisation en cascade de l'énergie thermique et la cokéfaction autonettoyante. Le système traite jusqu'à 150 tonnes de déchets plastiques par jour, avec un coefficient d'étanchéité des gaz de combustion proche de zéro, un taux de récupération des gaz de pyrolyse allant jusqu'à 90 % et une consommation d'énergie inférieure de 15 % à celle de l'incinération traditionnelle. Il offre une large applicabilité, des avantages économiques significatifs, une sécurité avancée et une excellente protection de l'environnement, se distinguant ainsi dans l'industrie.

La technologie a été utilisée commercialement dans le premier projet de recyclage chimique de plastique en Chine, traitant 220 000 tonnes par an et fonctionnant de manière stable depuis cinq ans. Il a également été commercialisé dans plus d'une douzaine de projets de pyrolyse continue dans le monde, notamment en Corée du Sud, au Brésil et au Japon, établissant ainsi une base technologique solide pour la collaboration internationale.

Vary Tech a signé un accord de coopération avec une entreprise coréenne de recyclage de déchets plastiques pour collaborer au recyclage chimique des déchets plastiques. L'entreprise coréenne, qui a 15 ans d'expérience, se concentre sur le recyclage des déchets de résines synthétiques et la production de combustibles solides, avec une production annuelle de plus de 10 000 tonnes. Elle joue un rôle important dans la production de combustibles solides et l'industrie du recyclage global en Corée du Sud.

La coopération entre les entreprises chinoises et sud-coréennes a ouvert de nouvelles voies pour la gestion de la pollution plastique au niveau mondial. Avec l'avancée des accords internationaux, la gestion de la pollution plastique devient un nouveau point de croissance pour l'industrie de la protection de l'environnement. Nous espérons que d'autres entreprises participeront et feront progresser ensemble la gestion de la pollution plastique !

